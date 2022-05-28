نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والسكر كنز الرهيب: ضعيه خمس دقائق ستفاجئ من يري بياضك وتحدي2022 في المقال التالي
النشا والسكر كنز الرهيب ، سيبهرك من أول أستعمل يعني لو عندك مناسبه أو فرحك قرب جدا تردين وصفة لتفتيح الفوري المذهل عندنا تجد الحل بأذن الله في هذا الكريم الخطير جدا فيعمل هذا الكريم علي التفتيح الفوري نتيجة المكونات التي بداخله وكله له فوائد مذهلة فالسكر يعمل علي تنظيف البشرة لأنه أخطر مقشر للوجه يعمل علي إزالة الخلايا الميتة ،ويعمل أيضا علي شد البشرة، ونشا يعمل على تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد ،ويجعل البشرة أكثر نعومه، معنا أيضا الليمون فهو غني بفيتامين سي المعروف في عالم التفتيح بأنه هو أساس كل وصفة طبيعية في تفتيح، معنا في الكريم القهوة العجيبة في شد البشرة وقفل المسامات الواسعة ،فمكونات هذا الكريم الذهبي في التفتيح إليكم هذا المقال من موقع ثقفني المميز معنا سوف تجد كل جديد ومختلف نتعرف الأن علي طريقة تحضير النشا والسكر كنز الرهيب بطريقة سهله وبسيطة جدا ٢٠٢٢
مكونات عمل النشا والسكر كنز الرهيب في تبييض البشرة بشكل رائع
سوف نتعرف اليوم علي مكونات الكريم النشا والسكر هي كما يلي:-
- ٢ملعقة كبيرة من السكر حبيبات.
- ١ملعقة من النشا.
- ١ليمون.
- ١ملعقة من البن أو القهوة نسكافيه.
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير كنز النشا والسكر بطريقة جدا خرافية وروعة وبسيطة وسهلة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء نظيف نضع فيه ٢ملعقة من السكر ثم نضع النشا ونضع القهو ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نضع عليها ماء الورد بتدريج حتي يذوب السكر مع النشا ويصبح خليط كريمي.
- ثم نضيف عصير الليمون ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح جاهز للاستخدام.
طريقة الاستخدام
نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم وتحدي وهي كما يلي:-
- نغسل الوجه كويس من الكريمات أو لو كانت البشرة دهنية نغسله بغسول ونعمل حركات دائرية حتي ننظف الوجه من الزيوت ونغسل الرقبة كمان علشان التفتيح يكون متكامل.
- نفرده علي الرقبة والوجه لمدة خمسة دقائق ويفضل قبل النوم الاستفادة من الكريم وعدم تعرض البشرة بعد الكريم للشمس.
- ثم بعد ذلك نغسل الوجه بماء دافئ، ثم ماء بارد ويفضل ماء من الثلاجة لضمان قفل المسامات, وممكن نمرر قطعه من الثلج علي الوجه فيعمل الثلج علي قفل المسام ويعطي الوجه نضارة وحيوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا والسكر كنز الرهيب: ضعيه خمس دقائق ستفاجئ من يري بياضك وتحدي2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.