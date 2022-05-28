النشا والسكر كنز الرهيب: ضعيه خمس دقائق ستفاجئ من يري بياضك وتحدي2022

النشا والسكر كنز الرهيب ، سيبهرك من أول أستعمل يعني لو عندك مناسبه أو فرحك قرب جدا تردين وصفة لتفتيح الفوري المذهل عندنا تجد الحل بأذن الله في هذا الكريم الخطير جدا فيعمل هذا الكريم علي التفتيح الفوري نتيجة المكونات التي بداخله وكله له فوائد مذهلة فالسكر يعمل علي تنظيف البشرة لأنه أخطر مقشر للوجه يعمل علي إزالة الخلايا الميتة ،ويعمل أيضا علي شد البشرة، ونشا يعمل على تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد ،ويجعل البشرة أكثر نعومه، معنا أيضا الليمون فهو غني بفيتامين سي المعروف في عالم التفتيح بأنه هو أساس كل وصفة طبيعية في تفتيح، معنا في الكريم القهوة العجيبة في شد البشرة وقفل المسامات الواسعة ،فمكونات هذا الكريم الذهبي في التفتيح إليكم هذا المقال من موقع ثقفني المميز معنا سوف تجد كل جديد ومختلف نتعرف الأن علي طريقة تحضير النشا والسكر كنز الرهيب بطريقة سهله وبسيطة جدا ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والسكر كنز الرهيب في تبييض البشرة بشكل رائع

سوف نتعرف اليوم علي مكونات الكريم النشا والسكر هي كما يلي:-

٢ملعقة كبيرة من السكر حبيبات.

١ملعقة من النشا.

١ليمون.

١ملعقة من البن أو القهوة نسكافيه.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كنز النشا والسكر بطريقة جدا خرافية وروعة وبسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف نضع فيه ٢ملعقة من السكر ثم نضع النشا ونضع القهو ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نضع عليها ماء الورد بتدريج حتي يذوب السكر مع النشا ويصبح خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم وتحدي وهي كما يلي:-