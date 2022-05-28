الفطير الشرقي المورقة مثل المطاعم بأسهل طريقة ممكنة بدون عجن وفرد بحشوات مختلفة في دقائق تاكلي أحلى فطير

الفطير الشرقي واحدة من أكثر أنواع الفطائر التي تعودنا على شرائها من الخارج من المطاعم والمحلات، وهذا لأن الكثير من الأمهات وربات البيوت الذين يعتقدون أنه من الصعب جداً تحضيرها من المنزل، حيث سوف يظل الفطير من أكثر الأكلات التي نشتاق كثيرا على تناولها في شتى الأوقات سواء تناوله كوجبة غذاء أو على العشاء، ولذلك نذهب دائما إلي المطاعم و المحلات لتناولها، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الفطير الشرقي من المنزل بدون عجن أو تخمير أو فرد خلال دقائق فقط سوف تحضرين بيدك احلى فطير شرقى بحشوات مختلفة، ومن أحلى الحشوات التي يتم اضافتها مع الفطير هو حشو السجق و سنقدم لكم طريقة تحضيرها ويمكنك إضافة الحشوة المفضله والمتوفرة لديكي.

مقادير الفطير الشرقي بالسجق

لفة جلاش (نصف كيلو تقريبا).

نصف كوب زبادي.

ربع كوب حليب دافي.

نصف كوب زبده سايحه او سمنة.

ملعقه بيكنج بودر.

نصف ملعقة سكر.

نصف ملعقة ملح.

حشوة السجق

ربع كيلو سجق.

بصلة متوسطة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 حبة فلفل ألوان حسب المتوفر.

فلفل حامي.

رشة فلفل أسود و ملح.

ملعقة كبيرة كاتشب او صلصة طعام.

كوب جبنة موتزريلا أو جبنة رومي أو شيدر مبشورة.

شرائح زيتون حسب الرغبة

طريقة تحضير الفطير الشرقي بالسجق