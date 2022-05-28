نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفطير الشرقي المورقة مثل المطاعم بأسهل طريقة ممكنة بدون عجن وفرد بحشوات مختلفة في دقائق تاكلي أحلى فطير في المقال التالي
الفطير الشرقي واحدة من أكثر أنواع الفطائر التي تعودنا على شرائها من الخارج من المطاعم والمحلات، وهذا لأن الكثير من الأمهات وربات البيوت الذين يعتقدون أنه من الصعب جداً تحضيرها من المنزل، حيث سوف يظل الفطير من أكثر الأكلات التي نشتاق كثيرا على تناولها في شتى الأوقات سواء تناوله كوجبة غذاء أو على العشاء، ولذلك نذهب دائما إلي المطاعم و المحلات لتناولها، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الفطير الشرقي من المنزل بدون عجن أو تخمير أو فرد خلال دقائق فقط سوف تحضرين بيدك احلى فطير شرقى بحشوات مختلفة، ومن أحلى الحشوات التي يتم اضافتها مع الفطير هو حشو السجق و سنقدم لكم طريقة تحضيرها ويمكنك إضافة الحشوة المفضله والمتوفرة لديكي.
مقادير الفطير الشرقي بالسجق
- لفة جلاش (نصف كيلو تقريبا).
- نصف كوب زبادي.
- ربع كوب حليب دافي.
- نصف كوب زبده سايحه او سمنة.
- ملعقه بيكنج بودر.
- نصف ملعقة سكر.
- نصف ملعقة ملح.
حشوة السجق
- ربع كيلو سجق.
- بصلة متوسطة.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- 2 حبة فلفل ألوان حسب المتوفر.
- فلفل حامي.
- رشة فلفل أسود و ملح.
- ملعقة كبيرة كاتشب او صلصة طعام.
- كوب جبنة موتزريلا أو جبنة رومي أو شيدر مبشورة.
- شرائح زيتون حسب الرغبة
طريقة تحضير الفطير الشرقي بالسجق
- في البداية نقوم بتحضير الحشوة نأتي بالسجق ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.
- بعد ذلك نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع السجق المقطع ويشوح السجق علي نار متوسطة حتى يأخذ لون التحمير.
- ثم نقوم بإضافة القليل من الملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل شرائح ونقلبه مع السجق الشرقي جيدًا.
- ثم نضيف الفلفل الألوان والفلفل الحار المقطع ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا ويبذل البصل والفلفل.
- بعد ذلك نضيف الكاتشب والثوم المفروم وربع كوب ماء دافئ ونقلبهم مع بعضهم ثم نغطي القدر ونتركه لمدة 10 دقائق.
- نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد لكى نضيفه كحشو الفطير الشرقي.
- بعد ذلك نبدأ في تحضير خليط التوريق ونقوم بوضع الحليب والزبادي و الملح والسكر والبيكنج بودر في وعاء ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي.
- ثم نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي بداخله.
- نقوم بوضع نصف أوراق الجلاش في الصينية مع توزيع خليط التوريق بين كل طبقة والأخرى من الجانبين.
- نترك أطراف الجلاش خارج الصينية.
- بعد ذلك نضيف حشو السجق و نضع طبقة من الجبن على الحشوة.
- ثم تقوم بوضع أوراق الجلاش المتبقي مع توزيع خليط التوريق عليه بين كل طبقة والأخرى.
- نقوم بتجميع أطراف الجلاش الخارجة عن الصينية عليها و توزيع المتبقي من الخليط على وجه الفطير الشرقي.
- ثم نضع طبقة من الجبنة المشكلة و شرائح الزيتون عليها من الوجه.
- تتدخل الفطيرة في فرن ساخن مسبقا على أعلى درجة حرارة.
- نتركها حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى ومن الأسفل.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن وتقطع وتقدم ساخنة بالصحة والهنا.
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