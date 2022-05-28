طريقة عمل طاجن البامية باللحم الضاني بطعم شهي ولذيذ

طاجن البامية باللحم الضاني ، من ألذ وأشهي الوجبات التي يمكن تحضيرها بالمنزل على السفرة للعديد من المناسبات مثل العزائم أو في الأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك حيث يتوفر وجود اللحمة الضاني بسبب الأضحية التي تذبح، فهي أكلة مغذية ومفيدة جداً، ويعد من الأطباق الرئيسية على السفرة، يقدم بجانب العديد من الأطباق الأخرى مثل الأرز الأبيض أو الأرز حبة وحبة أو يمكن الاكتفاء به بجانب الخبز البلدي والعديد من أنواع السلطات، فهو طبق شهي ولذيذ يتم تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة وطريقة تحضيره سهلة وسريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل طاجن البامية باللحم الضاني بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل طاجن البامية باللحم الضاني

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

نصف كيلو جرام من اللحم الضاني.

بصلة كاملة متوسطة الحجم.

2 ورقة لورا.

حبة بصلة كبيرة مفرومة.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

كيلو جرام من البامية الطازجة.

حبة فلفل رومي أو حامى حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

عصير ليمون.

نصف كيلو طماطم معصورة.

طريقة التحضير

يتم تحضير طاجن البامية باللحم الضاني بمكونات سهلة هي كما يلي:ـ

أولاً نقوم بغسل اللحم جيداً بالماء والملح والخل، ثم تصفي من الماء وتقطع إلي قطع متوسطة الحجم. ثم بعد ذلك نضع إناء على نار متوسطة ونضع به كمية من الماء ثم نضيف إليه البصلة الكاملة وورق الورا ثم نضيف قطع اللحم وقليل من الملح. ثم يغطي الإناء بغطاء ويترك على النار حتى تنضج قطع اللحم وتصبح طازجة. نحضر إناء آخر ونضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن جيداً ثم نضيف إليها ملعقتين السمنة النباتي والبصل المفروم، ثم نقلب المكونات حتي يذبل البصل. ثم نضيف نصف كمية الثوم المفروم ونقلب جيداً حتى يأخذ البصل والثوم اللون الذهبي الفاتح. ثم نقوم بوضع حبة الفلفل الحار بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة أو شرائح حسب الرغبة. نقوم بإضافة عصير الطماطم ونقلب حتى يغلي الخليط، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وتترك المكونات حتى تسبك على النار. ثم نضيف البامية وكوب من مرقة اللحمة ونصف ملعقة الكمون ونقلب جيداً ثم نضيف الكزبرة الجافة وباقي كمية الثوم المفروم. نقلب المكونات برفق ثم تترك المكونات على نار هادئة حتى تمام نضج البامية.

طريقة التقديم