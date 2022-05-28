طريقة عمل الفايش الصعيدي بقوام رائع هش ومقرمش

يعتبر الفايش الصعيدي ، من أهم المخبوزات التي تشتهر بكثرة في جمهورية مصر العربية وخاصة في صعيد مصر، كما أنه يتم تحضيره من مكونات سهلة وبسيطة، يمتاز بقوام هش ومقرمش فهو من المخبوزات التي يتم تسويتها مرتين داخل الفرن، أو يمكن الاكتفاء بتسويته مرة واحدة وتناوله وهو طري لكن تسويته مرتين تجعلنا نحتفظ به مدة طويلة، من ألذ وأطعم المخبوزات التي يتم تقديمها مع الحليب الساخن أو الشاي رائع جداً ولذيذ، ويعد من أشهر المخبوزات التي يتم تحضيرها في العديد من محافظات الصعيد وذلك في العديد من المناسبات مثل الأعياد أو الأفراح، كما أنه أصبح حديثاً يتم تحضيرها في العديد من المخابز والأفران، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفايش الصعيدي بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الفايش الصعيدي

يتكون الفايش من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

للخميرة

3 ملاعق كبيرة فول مطحون ناعم.

ملعقة سكر.

كوب لبن مغلي.

للتخمير الثاني

2 كوب دقيق أبيض منخول.

مكونات العجينة

2 كيلو دقيق أبيض فاخر.

كيلو لبن دافئ.

كوب سمن مذابة.

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة محلب مطحون.

ملعقة كبيرة حبهان مطحون.

2 ملعقة كبيرة كركم.

كوب سكر أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفايش الصعيدي بمكونات سهلة هي كما يلي:ـ

أولاً نقوم بتحضير الخميرة الأولى نحضر برطمان زجاجي متوسط الحجم ومحكم الغلق ونضع فيه 3 ملاعق من الفول المطحون ناعم. ثم نضيف ملعقة السكر ثم نضيف إليه كوب اللبن المغلي ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط، ثم يغلق بأحكام ويترك في مكان دافئ لمدة 24 ساعة حتى يختمر. وبعد مرور 24 ساعة نحضر البرطمان ثم نسكبه في وعاء عميق ونضيف إليه 2 كوب من الدقيق ونخلط جيد بواسطة المضرب اليدوي حتى يتكون لدينا خليط مثل قوام الكيك. يغطي ويترك في مكان دافئ لمدة 4 ساعات حتى يختمر ويتضاعف حجمه. ثم بعد ذلك نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيد بواسطة منخل سلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. وبعد ما تختمر الخميرة نحضر وعاء العجان الكهربي ونضع به كوب السكر والكركم والمحلب والحبهان واللبن البودرة والملح. ثم نضيف نصف كمية السمن المذاب ثم نضيف اللبن الدافئ، ثم نبدأ بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً. نضيف مزيج الخميرة ونبدأ بإضافة الدقيق تدريجياً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة ثم نضيف باقي كوب السمنة. ثم توضع العجينة في وعاء عميق وكبير مدهون بالقليل من السمنة، ثم يغطي الوعاء بكيس بلاستيك أو فوطة نظيفة ويترك في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

طريقة التشكيل