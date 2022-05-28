نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الثوم والقرنفل لعلاج تساقط الشعر ضعيها علي فراغات الشعر ينبت من جديد تعالج الصلع الثعلبة نهائيا في المقال التالي
بعض الأشخاص رغم صغر سنهم إلى أنهم يعانون من مشاكل الصلع وبعض الفراغات، ولكن لا يوجد سبب محدد لحدوث ذلك، فمن الممكن أن يكون نقص في عناصر الجسم أو الفيتامينات أو المعادن التي يحتاج لها الجسم، وهناك أيضا في بعض الحالات تكون مشاكل الصلع وراثة، وبسبب ذلك يلجأ الأشخاص إلى كثير من الوصفات طبية والذهاب إلى كثير من الأطباء لعلاج ذلك رغم وجود مكونين لهم تأثير قوي في التخلص من الفراغات الموجودة في الشعر والقضاء على الصلع نهائيا.
الثوم والقرنفل للتخلص من الصلع
يمكنك التخلص من الصلع نهائيا عن طريق استخدام وصفة الثوم مع القرنفل وهي تعتبر أكثر الوصفات التي لها نتائج مضمونة وتأثير قوي جدا في ذلك، وسوف نعرض لكم طريقة استخدام هذا المكونين بالتفاصيل :
المكونات
- كمية مناسبة من القرنفل.
- عدد 10 فصوص ثوم.
- فنجان من الماء الفاتر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة الاستخدام
يجب أن تقوم بتنفيذ الوصفة بشكل صحيح حتى تحصل على أفضل نتائج للتخلص من الصلع والفراغات الموجودة في الشعر :
- أولا يجب أن تقوم بوضع كمية القرنفل مع فنجان الماء الفاتر على النار حتى يتم الغليان.
- بعد ذلك ضعي الثوم مع القرنفل في الماء واتركيهم على النار ليغلي مرات متكررة.
- بعد ذلك قومي برفع هذا الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد تماما.
- ثم بعد ذلك قومي بنزع القرنفل والثوم من الماء.
- حيث أن الخطوة بعد ذلك ضعي زيت الزيتون وزيت جوز الهند في الماء الذي قمت بتصفيته.
- كما أنه بعد ذلك ضعيهم في علبة مناسبة وقومي بوضع كمية مناسبة منه على الرأس مرتين في الأسبوع.
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