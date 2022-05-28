طريقة عمل بيتزا قطنية هشة محشية الأطراف بطعم ألذ وأحلى من المحلات

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البيتزا من الأكلات الشهية ويوجد منها حشوات مختلفة ولكل واحدة منهم مذاق خاص والكثير منا يقوم بشرائها جاهزة من المحلات ولكن لا نضمن جودتها وتكون عالية التكلفة، واليوم نقدم لكم طريقة جديدة وسهلة لعمل البيتزا بعجينة الزبادي القطنية محشية الأطراف بمقادير مضبوطة وطعم أحلى من المحلات فتابعونا. طريقة عمل بيتزا قطنية محشية الأطراف المكونات: 6 أكواب من الدقيق.

2 كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب زبادي.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خل. طريقة التحضير: نحضر وعاء بلاستيك عميق ونضع بداخله اللبن مع الزبادي والخميرة وأيضا الخل والزيت والسكر والملح وكوب من الدقيق. نقلب المكونات جيدا باستخدام ملعقة لمدة 3 دقائق ونترك المزيج جانبا حتى يختمر في وعاء أخر نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة ملح. نضيف خليط الخميرة والحليب على الدقيق تدريجيا ونستمر في العجن حتى تصبح العجينة لينة وناعمة ثم تغطي واتركيها جانبا لكي يتضاعف حجمها. نجهز صينية البيتزا ونرش بها كمية بسيطة من السميد ونأخذ جزء من العجينة ونفرده في الصينية ويجب أن نرفع الحواف للأعلى. نقوم بوضع الجبنة موزاريلا على الأطراف وأغلقيها وادهني الأطراف بزيت الزيتون والسمسم وفي المنتصف نخرم العجينة بالشوكة. ونضع كمية مناسبة من صلصة البيتزا وفوقها الحشوة المفضلة لديك ثم ندخلها إلى فرن ساخن لمدة 15 دقيقة ثم نشعل الشواية عدة دقائق. تقدم البيتزا وهي ساخنة مع الكاتشاب وبطاطس محمرة وكوب من البيبسي مثل المطاعم وبالهنا والشفا. طريقة عمل البيتزا الهشة المكونات: كيلو دقيق.

3 كوب ماء دافئ.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة خميرة. مكونات الحشوة: 2 ملعقة من صلصة البيتزا.

بسطرمة أو بواقي الثلاجة.

زيتون شرائح.

طماطم وفلفل مقطع.

جبنة موزاريلا. طريقة التحضير: في العجان نضع الدقيق مع رشة الملح والسكر والخميرة ونقلب حتى تتداخل المكونات مع بعض ثم نضيف الزيت والماء تدريجيا. عندما تتماسك العجينة اعجنيها لمدة 10 دقائق أخرى حتى تصبح طرية ثم نتركها لمدة ساعة لكي ترتاح وتختمر. نجهز صينية وندهنها بالزيت ونفرد العجينة بداخلها ونقوم بحشو الأطراف بالجبنة وفي النصف نضع الصلصة مع مكونات الحشوة. ندخل الصينية في فرن ساخن حتى تنضج وتذوب الجبنة الموزاريلا ثم تقطع وهي ساخنة وتقدم مع الكاتشاب. عمر شويل - جدة طريقة عمل بيتزا قطنية هشة محشية الأطراف بطعم ألذ وأحلى من المحلات - ثقفني

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