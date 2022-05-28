نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عروس أقوى ماسكات طبيعية لتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والجلد الميت في أسبوع واحد في المقال التالي

قبل فترة الزفاف تهتم كل فتاة ببشرتها لكي يكون لها إطلالة مختلفة في عرسها ويلجأ الكثير منهم إلى صالونات التجميل من أجل تقشير البشرة وتوحيد لونها، ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى أموال باهظة واليوم نقدم لكم مجموعة من أهم وأقوى الماسكات الطبيعية التي تزيل البقع الداكنة والجلد الميت وتوحد لون البشرة وتجعلها مثل الأطفال. ماسكات لتوحيد لون الجسم للعروسة ماسك زبدة الشيا والعسل: المكونات: ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط زبدة الشيا مع العسل حتى نحصل على قوام كريمي ثم يضاف الكركم ونقلب جيدا حتى يختفي.

يوزع المزيج على الأماكن المراد تفتيحها أو الجسم بالكامل مع التدليك واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء.

هذا الماسك يوحد لون البشرة ويساعد في الحصول على بشرة نقية وصافية وينصح بتكراره مرتين أسبوعيا. 2. ماسك دقيق الحمص والزبادي: المكونات: 3 ملاعق من دقيق الحمص.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات مع بعض لحين الحصول على عجينة طرية ثم يوزع الخليط على الجسم مع التدليك بلطف.

يترك حتى يجف ثم يشطف بالماء هذا الماسك يزيل الجلد الميت ويجعل البشرة ناصعة البياض وناعمة.

يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة. 3. ماسك الشوفان والزبادي: المكونات: ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقة صغيرة كاكاو خام.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي الشوفان مع الكاكاو في بولة ثم أضيفي الزبادي والعسل ونقلب حتى تتكون عجينة متماسكة ثم توزع على الجسم.

يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا حتى تصبح البشرة نضرة وناعمة كالحرير. ماسك لتفتيح الجسم من اول مرة المكونات: صفار بيضة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ثمرة موز مهروسة.

4 ملاعق من الفازلين النقي.

ملعقة من النشا.

2 ملعقة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نضع المكونات السابقة مع بعض في الكبة أو الخلاط حتى تختلط المكونات ثم يوزع على الجسم بالتساوي. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والبارد يكرر مرتين أسبوعيا لتبييض الجسم توحيد لونه. عمر شويل - جدة لكل عروس أقوى ماسكات طبيعية لتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والجلد الميت في أسبوع واحد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لكل عروس أقوى ماسكات طبيعية لتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والجلد الميت في أسبوع واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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