طريقة عمل المسقعة بالفلفل الحار اللذيذة بمكونات بسيطة ومذاق مميز للغاية

المسقعة بالفلفل الحار ، يعد من الوصفات المفضلة والمحببة للكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ومميز، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المسقعة الحارة.

مكونات المسقعة بالفلفل الحار

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل ومكوناتها كالتالي:

ثمرتين باذنجان مقطعين مكعبات.

ثلاث قرون فلفل أخضر حار مقطع.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة مطحونة.

رشة فلفل أسود مطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

خمس حبات طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المسقعة بالفلفل الحار وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بقلي الباذنجان الذي قمنا بتقطيعه على شكل مكعبات في الزيت حتي يصبح باللون البني.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفلفل الأخضر الحار وملعقة الثوم في طاسة على النار مع القليل من الزيت حتي تذبل الشطة الخضراء.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة مكعبات الطماطم ونقلبها مع الثوم والشطة الخضراء لمدة دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار ونقوم بتغطية الطاسة حتي يتم طهي الطماطم.

وبعدما يتم طهي الطماطم نقوم بإضافة مكعبات الباذنجان التي قمنا بقليها مسبقا.

ثم نقلبها مع بقية المكونات لمدة دقيقتين.

ثم تكون المسقعة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من السلطات التي يمكن إعدادها وتناولها مع الوصفة مثل سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الهلابينو الحار

المكونات

نصف كوب فلفل الهلابينو المخلل والمفروم.

علبة زبادي.

ملعقتين صغيرتين من الهوت صوص.

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشة من الشطة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة مايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من البابريكا

طريقة التحضير