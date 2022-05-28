نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوابل وبهارات مميزة اعملي ألذ كبسة سعودى والطعم يجنن بجد في المقال التالي
تعتبر الكبسة من أشهر الأكلات والتي تنتشر بكثرة في جميع الدول العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية وغيرها وهذه الأكلة تتميز بمذاق جميل جدا، وعادة يتم تقديمها في العزائم فهي قد يكون لها شكل جذاب حيث أنها تتكون من عدة مكونات ومنها الأرز وقطع من اللحمة وبعض الخضراوات والبهارات، ومن الممكن أن نقوم بعمل الكبسة بالفراخ بدلا من اللحمة فهي أيضا يكون لها طعم مميز وسهلة التحضير.
ومن المعروف أن يتم عمل الكبسة بإستخدام الأرز البسمتي ذو الحبة الطويلة والرفيعة، ويمكننا أن نقوم بعمل هذه الأكلة بعدة طرق مختلفة ولكن في النهاية يكون الطعم والشكل واحد وهي من الأكلات المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم، لذلك في هذا المقال نوضح طريقة عمل الكبسة بكل سهولة ومكوناتها البسيطة التي تتوفر في كل بيت بدون تكلفة وبدون مجهود.
مكونات الكبسة
- أربع أكواب كبيرة الحجم من الأرز البسمتي.
- نصف كيلو من اللحمة.
- كمية مناسبة من الماء.
- ثلاث ورقات من ورق اللورا وثلاث فصوص من الحبهان.
- ليمونة واحدة من الليمون المجفف.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرتان من فلفل الألوان.
- كمية قليلة من مخلل الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.
- عود واحد من القرفة.
- رشة من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.
- رشة من بهارات الكبسة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
طريقة عمل الكبسة
- نقوم في البداية بتقطيع اللحمة على شكل مكعبات متوسطة الحجم ثم نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء.
- وعند غليان الماء نضع مكعبات اللحمة ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونتركها اللحمة على النار وقبل تسويتها يتم رفعها من على النار.
- وبعد ذلك يتم تجهيز حلة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ثم يتم وضع مكعبات اللحمة المسلوقة بشرط أن يتم تصفيتها من الشوربة جيدا.
- ثم قومي بوضع الليمون المجفف وورق اللورا والحبهان وعود القرفة وعند تغيير لون اللحمة نقوم بإضافة البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ونستمر في التقليب ثم نضيف فلفل الألوان ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات صغيرة أيضا ويتم إضافة رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات الكبسة.
- ونقوم بتقليبهم مع بعض لمدة عشر دقائق تقريبا وبعد ذلك نضيف كمية مناسبة من شوربة اللحمة وفي النهاية نضع مخلل الليمون ويتم تقليبه مع باقي المكونات ونضيف الأرز.
- وعند وضع الأرز لا يتم تقليب المكونات مع بعضها ويتم تغطية الحلة ونقوم بتهدئة النار ونتركها حتى يتم تسوية الكبسة.
- فعند تسويتها يتم رفعها من على النار ونحضر طبق مسطح مناسب للتقديم ونضع الكبسة به ويتم تقديمه بهذه الطريقة.
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