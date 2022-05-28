بتوابل وبهارات مميزة اعملي ألذ كبسة سعودى والطعم يجنن بجد

تعتبر الكبسة من أشهر الأكلات والتي تنتشر بكثرة في جميع الدول العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية وغيرها وهذه الأكلة تتميز بمذاق جميل جدا، وعادة يتم تقديمها في العزائم فهي قد يكون لها شكل جذاب حيث أنها تتكون من عدة مكونات ومنها الأرز وقطع من اللحمة وبعض الخضراوات والبهارات، ومن الممكن أن نقوم بعمل الكبسة بالفراخ بدلا من اللحمة فهي أيضا يكون لها طعم مميز وسهلة التحضير.

ومن المعروف أن يتم عمل الكبسة بإستخدام الأرز البسمتي ذو الحبة الطويلة والرفيعة، ويمكننا أن نقوم بعمل هذه الأكلة بعدة طرق مختلفة ولكن في النهاية يكون الطعم والشكل واحد وهي من الأكلات المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم، لذلك في هذا المقال نوضح طريقة عمل الكبسة بكل سهولة ومكوناتها البسيطة التي تتوفر في كل بيت بدون تكلفة وبدون مجهود.

مكونات الكبسة

أربع أكواب كبيرة الحجم من الأرز البسمتي.

نصف كيلو من اللحمة.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث ورقات من ورق اللورا وثلاث فصوص من الحبهان.

ليمونة واحدة من الليمون المجفف.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من فلفل الألوان.

كمية قليلة من مخلل الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.

عود واحد من القرفة.

رشة من الملح والفلفل الأسود على حسب الرغبة.

رشة من بهارات الكبسة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

طريقة عمل الكبسة