نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ألذ وأحلى كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة هشه وطريه ستحضرها في دقائق للإفطار والعشاء في المقال التالي

كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة من أحلى وأطعم أنواع الكيك الذي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات فهي أصبح من أكثر الحلويات المحببة والمفضلة عند الجميع، لذلك بدأ الكثير من الشيفات وكافة المهتمين بعالم الطبخ وبالأخص عالم الحلويات تطبيق الوصفة وعرضها على الشاشات لكي تحضيرها الأمهات وربات البيوت من المنزل، ومن هنا حرصنا أيضا من خلال هذا المقال أن نسرد لكم خطوات تحضيرها المضبوطة من المنزل لكي تحصلين على قوام هش وخفيف و طري للكيك، سوف تتذوقي احلى انواع الكيك التي يمكنك تقديمها على الإفطار و العشاء سوف تعتمد هذه الطريقة للكيك. مقادير كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة 2 كوب دقيق.

¾ كوب سكر.

2 بيضة (بدرجة حرارة الغرفة).

¼ كوب زيت.

½ كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

باكيت من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

3 معالق كبيرة من الكاكاو البودرة. طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة في البداية نقوم بتحضير الدقيق ويكون مخصص للحلويات او متعدد الاستخدام.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق مرتين مع البيكنج بودر ورشة الملح وهذه الخطوة مهمه لكى تحصلين على كيكة هش.

ثم نأتي بوعاء آخر كبير، ونضع بداخله 2 حبه من البيض والفانيليا، بالمضرب الكهربائي نقوم بخفق البيض حتى يتغيير لونه.

بعد ذلك نضيف السكر والزيت على البيض.

نستمر في خفق المكونات لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكى تحصلين على فوم على سطح الخليط ويذوب السكر مع المكونات.

نستمر في خفق المكونات لمدة لا تقل عن 10 دقائق لكى تحصلين على فوم على سطح الخليط ويذوب السكر مع المكونات. بالتدريج نقوم بوضع الدقيق على خليط البيض وبمعلقة نقوم بتحريك الخليط من الأسفل إلي الأعلى حتى يتجانس الخليط ويختفي أثر الدقيق مع الخليط.

بعد ذلك نأتي بالحليب ونضعه في إناء ونضيف عليه الكاكاو ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا ثم نضيف الزبدة.

نضع الحليب على النار حتى يدفئ، يدفأ فقط لا نريده يغلي لكي لا تهبط الكيك.

بشكل خيط رفيع نقوم بإضافة الحليب على خليط كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة مع التقليب المستمر ببطئ حتى تتمزج كافة المكونات.

نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع الزبدة أو الزيت بداخله مع إضافة رشه من الدقيق، نسكب خليط كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة في القالب ونساوي وجه، نحرص على أن يكون نصف القالب غير ممتلئ لكي يكون هناك مساحة لرتفاع الكيك.

بعد ذلك ندخل القالب في فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 40 دقيقة.

نخرج الكيك من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بإخراج كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة من القالب.

نقطع الكيك ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل ألذ وأحلى كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة هشه وطريه ستحضرها في دقائق للإفطار والعشاء - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ألذ وأحلى كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة هشه وطريه ستحضرها في دقائق للإفطار والعشاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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