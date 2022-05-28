بماء الورد اعملي مخمرية الشعر بالمسك الأحمر لتعطير الشعر وإعطاءه رائحة جميلة

تعد مخمرية الشعر بالمسك الأحمر من مستحضرات التجميل الأساسية التي يقبل عليها الكثيرين حيث يبحث الكثير من الفتيات والسيدات علي مواد بسيطة للحصول على رائحة جميلة وجذابة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير مخمرية الشعر في المنزل بكل سهولة حتى تستطيع الفتيات والسيدات تحضيرها دون تعب أو شراءها بثمن باهظ، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي ماء الورد والمسك والجليسرين ومكونات آخرى ويعرف عن المسك بفوائده الكثيرة ورائحته الجميلة النفاذة، كما أن يمكن تحضير هذه الخلطة في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مخمرية الشعر الرائعة لتعطير الشعر بمكونات بسيطة.

مكونات عمل مخمرية الشعر

تحتوي مخمرية الشعر على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

مكعب من المسك الأحمر.

كمية من كريم جليسوليد.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير مخمرية الشعر بشكل ناجح وذو رائحة جميلة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم ببشر المسك الأحمر باستخدام المبشرة. بعد ذلك نقوم بإضافة ماء الورد مع الخلط، ثم نقوم بإضافة ملعقة من الجليسرين مع التقليب المستمر. ثم بعد ذلك نحضر ماء ساخن ونقوم بعمل حمام ماء دافئ مع التحريك حتى تذوب المكونات بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بإضافة الكريم مع التقليب حتى تمتزج المكونات، ثم نسكبها في برطمان نظيف ويصبح جاهز للاستخدام.

فوائد ماء الورد للبشرة

تحتوي الكثير من مستحضرات التجميل على ماء الورد لما يحتوي عليه من عدة فوائد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يمنع ظهور الخطوط والتجاعيد وعلامات الشيخوخة. يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة بشكل طبيعي. درجة الحموضة الموجودة في ماء الورد يسبب تغيرها ظهور حب الشباب. له دور كبير في معالجة حروق الشمس. يمنع الالتهابات ويقلل من انتفاخ الوجه بشكل ملحوظ.

شامبو طبيعي لترطيب الشعر

سوف نقدم طريقة عمل شامبو بمكونات طبيعية في المنزل وهي كما يلي:-