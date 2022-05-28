هيخلى وشك منور.. طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لشد البشرة وتفتيحها خلال أيام

كريم النشا وماء الورد لشد البشرة، إن الوجه من أكثر الأماكن التي تتعرض لكثير من العوامل الخارجية التي تتسبب فى ظهور الحبوب والتجاعيد وعلامات التعب والإرهاق به ومنها أشعة الشمس والأتربة والملوثات والدخان وهذا ما يسرع من ظهور علامات تقدم العمر، وتريد كل سيدة التمتع ببشرة مشرقة ونضرة خالية من أي عيوب مهما طال العمر، ولكن ليس لديهم جميعا القدرة على شراء مساحيق التجميل المرتفعة الثمن أو الذهاب لعمل جلسات البوتوكس لحقن الوجه، ولكن يمكنك إيجاد بدائل طبيعية من منزلك بتكاليف بسيطة تعيد لكى حيوية وإشراقه بشرتك ومنها كريم النشا وماء الورد الذي له الكثير من الخصائص والمركبات التي تساعد على إفراز الكولاجين بشكل طبيعي فى الوجه، فتعرفي على طريقة تحضيره فى المنزل.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد

المكونات:

3 ملاعق كبيرة ماء ورد.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير:

اخلطي النشا مع ماء الورد فى وعاء صغير وقومى بتقليب الخليط حتى يذوب النشا تماما فى ماء الورد ويندمج معه، ويمكنك تزويد مقدار ماء الورد إذا احتاج الخليط ذلك.

ضعي وعاء الخليط بداخل وعاء أخر به ماء ساخن جدا لكى يثقل ونحصل على قوام الكريم مع التقليب باستمرار حتى لا يحدث تكتل به.

ارفعي الكريم من الحمام الساخن بعد الحصول على القوام المناسب واتركيه جانبا ليبرد ثم أضفي عليه بقية المكونات الأخرى وقلبيهم جيدا حتى تندمج مع بعضها.

احتفظي بالكريم فى علبة نظيفة وضعيه بداخل الثلاجة لحين استخدامه وتصبح هذا الكمية صالحة للاستخدام لمدة عشر أيام ثم يتم تجديدها.

يتم استخدام الكريم على بشرة نظيفة ويفضل وضعه ليلا قبل النوم وشطفه فى الصباح الباكر.

ماسك النشا للتخلص من التجاعيد

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال.

طريقة التحضير: