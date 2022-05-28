نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 5 دقائق بس هتبقي فله..أسهل وأسرع طريقة لتنظيف البط من الريش والزفارة بمكون ما يخطرش على بالك أبدا وموجود في بيتك في المقال التالي
أسرع طريقة لتنظيف البط من الريش والزفارة، يعد البط من أفضل اللحوم التي يتم تناولها كما يمكن تقديمه بأكثر من طريقة كما يعد من أساسيات المناسبات وفي المواسم ولكن أكثر ما يعاني منه النساء هو تنظيف البط من الريش الصغير الموجود به فتبحث السيدات عن أي طريقة يمكن بها التخلص من هذا الريش والحصول على بطْ نظيف تمامًا خالي من أي ريش ولذلك سوف نقدم لكم أفضل الطرق المتبعة.
أسرع طريقة لتنظيف البط من الريش والزفارة
هناك عدة طرق تساعد على التخلص من ريش البط بكل سهولة في المنزل وبدون مجهود ومنها ما يلي:
طريقة الملح والدقيق وتستخدم بالخطوات التالية:
- نحضر كمية من الملح الخشن ونضيف إليه كوب من الدقيق الأبيض.
- نقوم بوضع البط في الخليط ونضع عليه لتر من الماء الساخن ويتم نقعه لمدة نصف ساعة على الأقل.
- بعد أن يمر المدة المحددة نقوم بفرك البط جيدًا في الماء والملح حتى نلاحظ خروج الريش منه.
- نغسل البط جيدًا مرة أخرى بالماء ثم ننقعها في ماء وخل حتى نتخلص من رائحة الزفارة الموجودة بها تمامًا
- نضيف نصف كوب من عصير الليمون في كمية من الماء ونضعها فيه مرة أخرى قبل الطهي وبذلك تصبح نظيفه وخالية تمامًا من الريش ورائحة الزفارة.
- يُمكن أيضًا وضع وعاء به المكونات على النار ونضع به البط وتساعد على التخلص من الريش سريعًا ولكن يجب الحرص من سخونة المياه.
تنظيف البط بالدقيق مع بيكربونات الصوديوم
من الطرق المتبعة أيضًا في تنظيف البط هي الدقيق مع بيكربونات الصوديوم وتستخدم كالآتي:
- نحضر وعاء ونضع به كوب من الدقيق مع ثلاث ملاعق من الملح.
- نضيف إلى المكونات ربع كوب من بيكربونات الصوديوم وصودا الخبز.
- نضع البط في المكونات ونقوم بفركها به جيدًا ثم نتركها منقوعة لمدة نصف ساعة.
- نلاحظ خروج الريش الموجود في البط بسهولة وبدون مجهود أكثر.
- نقوم بغسل البط جيدًا بالماء والليمون لنتخلص من أثار الزفارة الموجودة به ورائحة التنظيف.
- ننقع البط في ماء وليمون مدة كافية قبل الطهي للتخلص من الرائحة والتأكد من عدم وجود أي ريش صغير يوجد بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 5 دقائق بس هتبقي فله..أسهل وأسرع طريقة لتنظيف البط من الريش والزفارة بمكون ما يخطرش على بالك أبدا وموجود في بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.