في 5 دقائق بس هتبقي فله..أسهل وأسرع طريقة لتنظيف البط من الريش والزفارة بمكون ما يخطرش على بالك أبدا وموجود في بيتك

أسرع طريقة لتنظيف البط من الريش والزفارة، يعد البط من أفضل اللحوم التي يتم تناولها كما يمكن تقديمه بأكثر من طريقة كما يعد من أساسيات المناسبات وفي المواسم ولكن أكثر ما يعاني منه النساء هو تنظيف البط من الريش الصغير الموجود به فتبحث السيدات عن أي طريقة يمكن بها التخلص من هذا الريش والحصول على بطْ نظيف تمامًا خالي من أي ريش ولذلك سوف نقدم لكم أفضل الطرق المتبعة.

أسرع طريقة لتنظيف البط من الريش والزفارة

هناك عدة طرق تساعد على التخلص من ريش البط بكل سهولة في المنزل وبدون مجهود ومنها ما يلي:

طريقة الملح والدقيق وتستخدم بالخطوات التالية:

نحضر كمية من الملح الخشن ونضيف إليه كوب من الدقيق الأبيض.

نقوم بوضع البط في الخليط ونضع عليه لتر من الماء الساخن ويتم نقعه لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد أن يمر المدة المحددة نقوم بفرك البط جيدًا في الماء والملح حتى نلاحظ خروج الريش منه.

نغسل البط جيدًا مرة أخرى بالماء ثم ننقعها في ماء وخل حتى نتخلص من رائحة الزفارة الموجودة بها تمامًا

نضيف نصف كوب من عصير الليمون في كمية من الماء ونضعها فيه مرة أخرى قبل الطهي وبذلك تصبح نظيفه وخالية تمامًا من الريش ورائحة الزفارة.

يُمكن أيضًا وضع وعاء به المكونات على النار ونضع به البط وتساعد على التخلص من الريش سريعًا ولكن يجب الحرص من سخونة المياه.

تنظيف البط بالدقيق مع بيكربونات الصوديوم

من الطرق المتبعة أيضًا في تنظيف البط هي الدقيق مع بيكربونات الصوديوم وتستخدم كالآتي: