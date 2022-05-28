نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا السحرية لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة من أول أستعمال في المقال التالي
النشا يساعد على حل الكثير من المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات وهي مشكلة وجود الشعر في الجسم وحل مشكلة أسمرار الوجه وقصر وخشونته الشعر، حيث يساعد على حل اكبر مشكلة تواجه العديد من الفتيات هي مشكلة إسمرار لون الوجه والرقبة وتعتبر هذه المشكلة من المشكلات التي تسبب الإحراج للعديد من الفتيات وتجعلهم يصابون بالضيق، ونلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الإستخدامات التي تعمل على تفتيح البشرة والرقبة وهي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأجهزة والمقشرات والماسكات التي تعمل على تقشير البشرة والرقبة والتخلص من الجلد الميت نهائيا ولكن هذه الماسكات والأجهزة غير صحية وغير قابلة وضعها على الجلد لان عند التخلص من الطبقة السطحية من الجلد سوف يتضرر الجلد ويصبح مقبول.
مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة والرقبة
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة والرقبة
- قومي أولا بغسل بشرتك والرقبة اولا بالماء جيدا ثم عليكي بتنشيفها جيدا.
- بعد ذلك احضري طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد التقليب هذه المكونات جيدا والحصول على قوام متجانس وكريمي قومي بوضع هذه الوصفة على بشرتك ورقبتك.
- بعد وضع هذه الوصفة على رقبتك وبشرتك اتركيها حتى تجف لمدة ساعة واحدة إلا ربع.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بتقشير هذا الماسك من على البشرة والرقبة وقومي بإستخدام ماء الورد عليها وعليكي بتكرار إستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع.
- بعد تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع خلال شهر واحد فقط سوف تحصلين على افضل النتائج التي ترغبين في الوصول إليها وتحصلين على بشرة بيضاء ورقبة بيضاء وجميلة وجذابة.
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