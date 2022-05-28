وصفة النشا السحرية لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة من أول أستعمال

النشا يساعد على حل الكثير من المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات وهي مشكلة وجود الشعر في الجسم وحل مشكلة أسمرار الوجه وقصر وخشونته الشعر، حيث يساعد على حل اكبر مشكلة تواجه العديد من الفتيات هي مشكلة إسمرار لون الوجه والرقبة وتعتبر هذه المشكلة من المشكلات التي تسبب الإحراج للعديد من الفتيات وتجعلهم يصابون بالضيق، ونلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الإستخدامات التي تعمل على تفتيح البشرة والرقبة وهي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الأجهزة والمقشرات والماسكات التي تعمل على تقشير البشرة والرقبة والتخلص من الجلد الميت نهائيا ولكن هذه الماسكات والأجهزة غير صحية وغير قابلة وضعها على الجلد لان عند التخلص من الطبقة السطحية من الجلد سوف يتضرر الجلد ويصبح مقبول.

مكونات عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة والرقبة

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة النشا لتفتيح البشرة والرقبة