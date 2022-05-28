طريقة تحضير بسكويت الجبن مع الجيلي الاحمر في ١٠ دقايق فقط

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عمر شويل - جدة بسكويت الجيلي يعتبر من أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي وترغب الكثير من السيدات في أن تقدم إلى أسرتها حلوى جديدة وبمذاق شهى.
فلبسكويت الجيلي أهمية كبيرة كما يتم تحضيره بكل سهول في المطبخ دون أي مجهود.
واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الطريقة التي تتبع في تحضير بسكويت الجيلي.
اسرار تحضير بسكويت الجيلي الاحمر
تعتبر حلوى بسكوت الجيلي الاحمر من احد الحلويات التي يمكن الاعتماد عليها كنوع من انواع التحليه بعد الطعام ويمكن اعدادها بطرق كثيره نشرح افضلها.
كيفية تحضير بسكويت الجيلي
يتم تحضير بسكويت الجيلي بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير التحضير:
- بسكويت الشاي.
- زبدة مذابة.
- مقادير طبقة الجبنة
- خمسة قطع من التوت المقطع.
- فراولة ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.
- كأس واحد من السكر.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- كوب وربع من المياه الدافئة.
- ملعقة ونصف من الجيلاتين.
- جبنة كريمية.
مقادير تحضير طبقة الجيلي:
- جيلي بنكهة الفراولة.
- كوب ونصف من المياه الساخنة.
كيفية تحضير بسكويت الجيلي:
يتم تحضير بسكويت الجيلي بخطوات بسيطة للغاية كما ان الطريقة سهلة وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير بسكويت الجيلي:
- أولًا يتم الحصول على البسكويت ويتم تفتيته في الخلاط الكهربائي.
- القيام بخلط كلًا من البسكويت المفتت مع الزبدة ثم يتم إحضار قالب ويتم وضع فيه الخليط.
- ثم يتم ترك الخليط في الثلاجة.
- القيام بالحصول على المياه الساخنة ويتم إذابة الجيلاتين فيها.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق ويتم خلط فيه الجبنة الكريمية ثم يتم إضافة السكر مع الفانيليا ويتم الخلط مرة أخرى لحين أن تصبح المكونات متجانسة.
- ثم يتم إضافة خليط الجيلاتين إلى خليط الجبنة مع الاستمرار في التقليب.
- الحصول الخليط السابق ثم يتم وضعه فوق خليط البسكويت.
- بعد ذلك يتم إضافة الفواكه المقطعة إلى خليط الجبنة ويتم وضعه في الثلاجة وتركه لفترة ساعة.
- ومن أجل تحضير الجيلي يتم إضافته للمياه الساخنة ثم يتم تركه لحين أن يبرد.
- بعد ذلك يتم وضع الجيلي فوق خليط الجبنة ويتم تركه في الثلاجة لمدة أربعة ساعات.
- القيام بإخراجها من الثلاجة ثم يتم وضع البسكويت فيه ثم إضافة الكريم شانتيه من أجل التزيين.
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