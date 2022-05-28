نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسكويت الجبن مع الجيلي الاحمر في ١٠ دقايق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت الجيلي يعتبر من أنواع الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي وترغب الكثير من السيدات في أن تقدم إلى أسرتها حلوى جديدة وبمذاق شهى.

فلبسكويت الجيلي أهمية كبيرة كما يتم تحضيره بكل سهول في المطبخ دون أي مجهود.

واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الطريقة التي تتبع في تحضير بسكويت الجيلي.

اسرار تحضير بسكويت الجيلي الاحمر

تعتبر حلوى بسكوت الجيلي الاحمر من احد الحلويات التي يمكن الاعتماد عليها كنوع من انواع التحليه بعد الطعام ويمكن اعدادها بطرق كثيره نشرح افضلها.

كيفية تحضير بسكويت الجيلي

يتم تحضير بسكويت الجيلي بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية مقادير التحضير:

بسكويت الشاي.

زبدة مذابة.

مقادير طبقة الجبنة

خمسة قطع من التوت المقطع.

فراولة ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

كأس واحد من السكر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

كوب وربع من المياه الدافئة.

ملعقة ونصف من الجيلاتين.

جبنة كريمية.

مقادير تحضير طبقة الجيلي:

جيلي بنكهة الفراولة. كوب ونصف من المياه الساخنة.

كيفية تحضير بسكويت الجيلي:

يتم تحضير بسكويت الجيلي بخطوات بسيطة للغاية كما ان الطريقة سهلة وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير بسكويت الجيلي: