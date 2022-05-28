وصفة لبان الدكر المعجزة لشد تجاعيد البشرة والترهلات نهائياً لبشرة أصغر سناً

تعاني البعض من الفتيات والسيدات من وجود بعض المشكلات التي توجد في البشرة ومنها مشكلة وجود التجاعيد التي توجد في الوجه وحول الفم، حيث توجد هناك العديد من الحلول المستخدمة التي تعمل على التخلص من هذه التجاعيد التي تلجأ إليها العديد من الفتيات وهي إستخدام البوتكس والفيلر الذي يعمل على شد التجاعيد تماما حيث يتم عمل هذه الأجهزة في بعض المراكز الطبية التي تعمل على شد البشرة تماما، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن والتكلفة حيث توجد هناك العديد من الوصفات التي تعمل على التخلص من التجاعيد تماما وتجعلنا نتمتع ببشرة مشدودة وجميلة.

مكونات عمل وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد

اربعة ملاعق كبيرة من لبان الدكر.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد