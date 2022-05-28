نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لبان الدكر المعجزة لشد تجاعيد البشرة والترهلات نهائياً لبشرة أصغر سناً في المقال التالي
تعاني البعض من الفتيات والسيدات من وجود بعض المشكلات التي توجد في البشرة ومنها مشكلة وجود التجاعيد التي توجد في الوجه وحول الفم، حيث توجد هناك العديد من الحلول المستخدمة التي تعمل على التخلص من هذه التجاعيد التي تلجأ إليها العديد من الفتيات وهي إستخدام البوتكس والفيلر الذي يعمل على شد التجاعيد تماما حيث يتم عمل هذه الأجهزة في بعض المراكز الطبية التي تعمل على شد البشرة تماما، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن والتكلفة حيث توجد هناك العديد من الوصفات التي تعمل على التخلص من التجاعيد تماما وتجعلنا نتمتع ببشرة مشدودة وجميلة.
مكونات عمل وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد
- اربعة ملاعق كبيرة من لبان الدكر.
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد
- أحضري إناء نظيف وضعي به أربعة ملاعق من لبان الدكر مع كمية من الماء واتركي لبان الدكر مع الماء لفترة قليلة حتى يصبح لبان الدكر طري.
- بعد ذلك أحضري طبق وضعي لبان الدكر في طبق مع هرس لبان الدكر جيدا حتى تحصلين على عجينة منه ثم ضعي به ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب المكونات جيدا وبعد أن تحصلين على وصفة ذات قوام كريمي قومي بوضعها على بشرتك وحول الفم.
بعد وضع هذه الوصفة على بشرتك اتركيها على بشرتك لمدة ساعة واحدة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك جيدا بالماء.
- بعد غسل بشرتك بالماء البارد ثم قومي بوضع زيت جوز الهند على بشرتك.
- بعد وضع الترطيب على بشرتك سوف تتمتعين ببشرة ناعمة وجميلة وعليكي بوضع هذه الوصفة يوميا وخلال عشرة ايام فقط من وضع هذه الوصفة سوف تتمتعين ببشرة خالية تماما من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تسبب لكي العديد من المشكلات التي تضع بها الفتيات لذلك ننصح بإستخدام هذه الوصفة.
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