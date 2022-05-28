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أصابع التمر بالسمسم غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان وخاصة للأطفال لأنها تحتوى على السكريات والمعادن، وأصابع التمر بالسمسم هو نوع من أنواع الحلويات اللذيذة التى تشتهر فى مصر والعالم العربي، والتى دائما يفضل تناولها الناس علي مائدة الإفطار مع كوب الشاي أو كوب الحليب، ويعد التمر من المواد الغذائية الذي يمد الجسم بالطاقة، ويمكن تناول التمر بفرده وطازج ودون أي إضافات، ويمكن إستخدام التمر فى عمل كثير من الحلويات مثل الكيك أو أصابع التمر بالسمسم أو المعمول أو الجلاش والقطايف بالتمر، ويمكن أن يستخدم فى عمل بسكويت بالتمر، وللتمر فوائد كثيرة فإنه يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم ويعالج الإمساك ويسهل عملية الهضم. مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة الجافة

الفورية

رشة صغيرة من الملح

نصف كوب صغيرة الحجم من الزيت

كوب إلا ربع من الماء الدافئ للحشو نصف كيلو من عجين التمر منزوع النوي

نصف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرفة لدهان الوجه حبة واحدة من البيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا

كمية من السمسم المحمص للتزين طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم نحضر إناء ونضع به كوب إلا ربع من الماء الدافئ والخميرة والسكر ويتم التقليب جيدا ونتركه جانبا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء العجان ونضع به المكونات الجافة الدقيق الأبيض والبيكنج وبودر والملح ثم نضيف إليه خليط الخميرة ونصف كوب صغير من الزيت ثم نبدأ بمزج هذه المكونات جيدا حتي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

نقطع العجين إلى قطع على شكل شرائط أسطوانية الشكل ونفردها ثم نقوم بوضع قطعة من عجين التمر على شكل أسطوانة أو أصابع ثم نقوم بلفها ونكرر حتى ننتهي من كل الكمية.

ثم نضعها فى صينية وندهن وجهها بخليط من الحليب والبيض وندخلها الفرن حتى تنضج وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة أصابع التمر بالسمسم على أصولها بعجينة مظبوطة وبطريقة ناجحة 100% ودايبة دوب - ثقفني

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