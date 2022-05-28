فرد الشعر في دقائق بدون تكاليف وعلى ضمانتي ضعيها مرة على شعرك مجربة 100%

يعتبر الشعر هو أهم الأشياء التي تهتم بها جميع السيدات، وكثير من السيدات الذي تعاني من هذه المشكلة، ويضعون كثير من الأموال في منتجات دون أي نتيجة من ذلك، ومنهم تقوم على عمليات بحث على طريقه في المنزل ومضمونه وصحية وجيدة لشعر وتجعل شعرك أكثر جاذبية، وذلك تابعة هذا المقال لتعرف عن الطريقة الجيدة لفرد الشعر في دقائق بدون تكاليف ومضمونه 100٪.

فرد الشعر في دقائق بدون تكاليف وعن تجربه:

كثير من السيدات التهاني من هذه المشكلة اللي تسبب لها حرجا كبير وذلك تابعة هذا الوصفة السحرية لتحويل شعرك الي أكثر جاذبية:

تضع إناء في معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة تحضير الوصفة السحرية لفرد الشعر:

بعد أن حضرت المكونات التي تحتاجها هذه الوصفة ثم نقوم لكم بطريقة التحضير تابعو ذلك:

الخطوة الأولى تقوم بتحضير إناء فارغ.

الخطوة الثانية تقوم باضافة زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت السمسم.

الخطوه الثالثة تقوم بتقليب بكل هذه الزيوت جيدا معا حتى تمتزج جميعا.

الخطوه الرابعة تقوم بفرد كل هذا الزيوت علي الشعر كاملاً من الجذور حتى الأطراف.

ونتأكد من وضع هذه الزيوت في جميع خصل الشعر جيدا.

ثم ترك الخليط على الشعر مدة تتراوح بين ستين دقيقة، ونقوم بلفه بكيس بلاستيك.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو، ثم تقومي بتنشيفة جيدا.

وفي النهاية يمكن كل سيدة تعاني من مشكلات في الشعر أن تستخدم هذا الخليط وسوف تجد الفرق بطريقة مذهلة.

كما أنه يمكنك أن تستخدمي هذه الطريقة كل أسبوع ستلاحظين النعومه الكبيرة في شعرك.