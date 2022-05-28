نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شد تجاعيد الجبهة وحول العينين بهذه الوصفة الخارقة والنتيجة من أول استعمال مضمونة 100% في المقال التالي
مع تقدم السن يلاحظ جميع الأشخاص وجود تجاعيد في الوجه، كما أن يحاول الكثير بإخفاء هذه التجاعيد عن طريق الكريمات الكيميائية، ومن الممكن دفع مبالغ مالية ضخمة في ذلك، والبعض منه يتجه إلى عمليات التجميل وبعض الوسائل الأخري التي من الممكن أن تحدث نتائج سلبية مع مرور الوقت، ورغم أن وجود الكثير من الوصفات الطبيعية إلى أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون أهمية هذه الوصفات، ولكن قررنا أن نطرح لكم وصفة سحرية للتخلص من التجاعيد في المنزل دون الحاجة إلى دفع مبالغ ضخمة وبمكونات موجودة في المنزل.
كيفية التخلص من التجاعيد من خلال ماسك القهوة والنشا
الكثير من الأشخاص لا يعرفون أهمية ماسك القهوة والنشا التي تساعد في التخلص من التجاعيد الموضوع في الوجه وأيضا تساعد في التخلص على الهالات السوداء الموجودة حول العين وتساعد في حل جميع مشاكل البشرة :
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة المطحونة.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا
يمكنك تحضير ماسك القهوة والنشا في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الخارج بمبالغ كبيرة :
أولا قومي بوضع جميع المكونات التي قمنا بذكرها أعلى في إناء مناسب لتحضير هذه الوصفة.
- قومي بالتقليب المستمر حتى تختلط جميع المكونات مع بعضهم البعض ويصبح القوام مثل الكريم.
- بعد ذلك قم بتنظيف البشرة من خلال الماء ثم بعد ذلك قم بتحقيقها.
- ضعي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة عن طريق توزيعه بطريقة متساوية على الوجه بالكامل.
- بعد ذلك قومي بالتخلص من هذا المسك عن طريق شطف الوجه بالماء فقط.
كرري هذه العملية مرتين كل أسبوع وسوف تتخلصين من تجاعيد الوجه تماما.
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