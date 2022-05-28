نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة منزلية لعلاج شيب الشعر المبكر بدون رجعة استعيدي شبابك وودعي الشعر الأبيض في المقال التالي
تستخدم في العادة الكثير من الفتيات والسيدات بعض الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر بالألوان المختلفة التي ترغبين بها مثل اللون الأصغر والأحمر وغيرها من الالوان المختلفة، لانهم يرغبون في ظهور الشعر بافضل شكل ممكن لذلك يعملون على إستخدام الصبغات التي تجعل هذه الصبغات الفتيات يظهرون بأفضل شكل ممكن ولكن في الحقيقة أن هذه الصبغات تعمل على تلف الشعر وتتسبب في خشونتة وظهور بعض المشكلات الاخرى الجانبية ومنها ظهور الشعر باللون الابيض اي ظهور مشكلة الشيب التي تجعلك وكأنك ذات العمر المتقدم رغم صغر سنك وتعتبر من افضل العلاجات التي تعمل على علاج والقضاء على شيب الشعر تماما وهي وصفة القرنفل الجبارة التي تعمل على هذه الوصفة على التخلص من الشعر الأبيض تماما
مكونات عمل وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر
- خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر
- أحضري طبق او وعاء نظيف وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القرنفل مع ربع كوب من الخل الابيض مع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.
- بعد دمج هذه المكونات حيدا والتأكد من الحصول على قوام كريمي وجيد القوام قومي بتمشيط شعرك جيدا بالمشط الخشبي ثم قومي بقسمه إلى نصفين.
- بعد ذلك أحضري فرشاة وقومي بغمسها في طبق الوصفة التي قومنا بتحضيرها وقومي بوضعها على فروة الرأس وفي جميع بصيلات الشعر.
- بعد وضع هذه الوصفة قومي بتركها على شعرك لمدة ساعة واحدة وبعد مرور تلك الساعة عليكي بغسل شعرك بالماء الفاتر وبعد غسل شعرك بالماء الفاتر عليكي بتنشيفه.
- عند تجفيف شعرك سوف تلاحظين النتيجة التي تحلمين بها وسوف تتمتعين بشعر خالي من الشيب تماما وتجعلنا هذه الوصفة الطبيعية الإستغناء عن أي وصفات أو صبغات آخرى ضارة تسبب تلف للشعر.
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