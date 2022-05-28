بملعقة فازلين أصنعي أحمر شفايف طبيعي منزلي وتمتعي بشفايف جذابة ولون يدوم طويلاً

تهتم العديد من الفتيات بالإهتمام بالمستحضرات التجميلية ووضعها على البشرة ومنها وضع الكريم على البشرة والروج على الشفايف حيث تعتبر هذه المستحضرات التجميلية من أكثر الأشياء التي تسبب ضرر البشرة وتجعلها تظهر بشكل غير مقبول بالإضافة إلى أنها تعمل على تكوين حب الشباب في البشرة بالإضافة إلى أن الروج يسبب تقشير الشفايف وتجعل الشفايف تظهر بشكل غير مقبول، لذلك علينا الإهتمام بمظهر الشفايف والمحافظة عليها من أي مواد أو مستحضرات تسبب تقشرها وتشققها، وتبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات البديلة عن المستحضرات التجميلية حيث توجد هناك بعض الوصفات الطبيعية البديلة التي يمكننا عملها في المنزل وبإستخدام هذه الوصفة ووضعها على الشفايف وسوف تحصلين على نتائج جبارة وشفايف حمراء وجذابة.

مكونات عمل وصفة أحمر الشفايف

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة أحمر الشفايف