نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين أصنعي أحمر شفايف طبيعي منزلي وتمتعي بشفايف جذابة ولون يدوم طويلاً في المقال التالي
تهتم العديد من الفتيات بالإهتمام بالمستحضرات التجميلية ووضعها على البشرة ومنها وضع الكريم على البشرة والروج على الشفايف حيث تعتبر هذه المستحضرات التجميلية من أكثر الأشياء التي تسبب ضرر البشرة وتجعلها تظهر بشكل غير مقبول بالإضافة إلى أنها تعمل على تكوين حب الشباب في البشرة بالإضافة إلى أن الروج يسبب تقشير الشفايف وتجعل الشفايف تظهر بشكل غير مقبول، لذلك علينا الإهتمام بمظهر الشفايف والمحافظة عليها من أي مواد أو مستحضرات تسبب تقشرها وتشققها، وتبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات البديلة عن المستحضرات التجميلية حيث توجد هناك بعض الوصفات الطبيعية البديلة التي يمكننا عملها في المنزل وبإستخدام هذه الوصفة ووضعها على الشفايف وسوف تحصلين على نتائج جبارة وشفايف حمراء وجذابة.
مكونات عمل وصفة أحمر الشفايف
- ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة أحمر الشفايف
- قبل أن تضعي هذه الوصفة عليكي بوضع مقشر طبيعي على الشفايف حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور التي تتواجد في الشفايف ومن المقشرات الطبيعية هي السكر مع الليمون وعليكي بدعكها حتى تحصلين على شفايف ناعمة وملساء بعد ذلك عليكي بتحضير هذه الوصفة.
- أحضري وعاء صغير وضعي به ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال مع ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- إستمري بتقليب هذه الوصفة جيدا حتى تتمكنين من الحصول على قوام متجانس وتتمكنين من توزيع اللون جيدا.
- بعد الخلط الجيد قومي بوضع هذه الوصفة السحرية وهذا الأحمر الطبيعي على الشفايف بطريقة طبيعية.
- بعد وضعه سوف تحصلين على شفايف ناعمة وملساء وحمراء وعند إستخدام هذه الوصفة سوف تجعلكي هذه الوصفة الإستغناء عن أي وصفة أخرى غالية الثمن وتسبب العديد من المشكلات على الشفايف لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة والمحافظة على وضعها بطريقة حتى نحصل على نتيجة دائمة وثابتة لذلك ننصح بإستخدام هذا الاحمر الطبيعي.
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