طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط أحلى من الجاهز وأوفر بكتير

تعد الطحينة الخام من مكملات الطعام والذي يبحث عن كيفية تحضيرها في المنزل الكثير من السيدات، ولذلك نطرح لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الطحينة الخام الأصلية في البيت، حيث أنها تضاف على العديد من أنواع الطعام المختلفة تعطي مذاق مختلف ورائع.

طريقة عمل الطحينة الأصلية في البيت

هناك العديد من الطرق المتعددة لتحضير الطحينة في المنزل ومن هذه الطرق نطرحها لكم فيما يلي.

الطريقة الأولى لعمل الطحينة الأصلية في البيت

المكونات

المكونات كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب صغير من الزيت.

كوب كبير من السمسم يكون أبيض بدون تحميص.

رشة صغيرة ملح.

خطوات عمل الطحينة

نحضر إناء على النار وتكون نار متوسطة ثم نضع الزيت في الإناء بعد ذلك نضيف السمسم مع التقليب المستمر بدون توقف حتى يصل السمسم إلى اللون الذهبي الفاتح وبكده يكون تم تحميص السمسم.

ثم نطفئ النار ونتركه جانبًا إلى أن يبرد تمامًا.

الخطوة التالية نقوم بوضع السمسم المحمص في الخلاط الكهربائي ثم نضع الدقيق مع رشة الملح ثم نضرب الخليط جيدًا.

بعد ذلك نضيف الزيت مع الضرب حتى نحصل على قوام مثل الطحينة الجاهزة ناعمة ومتماسكة.

الخطوة الأخيرة نضع الطحينة في برطمان محكم الغلق ونستخدمها عند الحاجة.

يمكن أستخدام الطحينة على الفول أول الجبنة تعطي للطعام مذاق رائع ومختلف.

الطريقة الثانية لعمل الطحينة الأصلية في البيت

المكونات:

كوب وربع سمسم أبيض بدون تحميص.

كوب وربع من الزيت النباتي.

كوب ونصف من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات عمل الطحينة في البيت