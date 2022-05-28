احذر أضرار شرب الشاي الأخضر على الريق على معدة فارغة يوميا قد يعرض حياتك للخطر

الكثير من الأشخاص يحبون الشاي الاخضر، مما يشجعهم على شرب الشاي باستمرار، ولكن لم يعرفوا الأضرار التي يسببها الشاي الأخضر عند تناوله على معدة فارغة، ذلك يجب تجنب شرب الشاي الأخضر على الريق، ولذلك يجب أن نعرض لكم الطريقة الأفضل لتناول الشاي الأخضر دون أن يسبب أي مشاكل أو أضرار على الجسم ف تابع معنا.

أضرار شرب الشاي الأخضر على الريق

يسبب شرب الشاي الأخضر العديد من المشكلات دعنا نتعرف علي هذا المشكلات وتجنبها:

ارتفاع ضغط الدم.

وخطره على القولون.

كما أنه يسبب مشاكل في عدم تنظيم النوم.

التوتر الشديد المستمر.

العصبية الغير مبررة.

مشاكل في الكبد.

كما أنه قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وذلك لأنه يؤدي إلى القيء والغثيان المستمر.

كما يقلل من إفراز العصارة الصفراء التي تساعد في عملية الهضم ويجعل الشخص يفقد شهيته.

ويصبح غير قادر على تناول الطعام.

ويسبب أيضا مشاكل في القولون وانتفاخ البطن والشعور بالضيق والذعر.

نسبة الأحماض الموجودة بالفم تزداد عند تناول الشاي الأخضر.

ويقوم بتكسير وتفتيت السكر الموجود بالفم مما يؤثر بالسلب على مينا الأسباب وبسبب ضعفها.

تناول الشاي الأخضر باستمرار يؤثر بالسلب على البشرة والجلد ويؤدي إلى الجفاف الشديد لها.

الطريقة الصحيحة لتناول الشاي الأخضر:

من الأشخاص التي لا تستطيع أن توقف الشاي الأخضر، فذلك جئنا لكم بطريقة صحيحة لتناول مشروب الشاي الأخضر دون أي ضرر: