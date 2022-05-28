نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب واحد سحرى خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة في المقال التالي
هناك الكثير من الأشخاص بالرغم من أتباعهم إلى أنظمة قاسية لتقليل الوزن يجدون ثبات دائما دون خسارة أي وزن، وفي بعض الأحيان ممكن أن يذهب الأشخاص الاستعانة عمليات جراحية، وهذا الأمر مكلف للغاية ويمكن أن يسبب بعض الأعراض الجانبية، رغم وجوده طرق فعالة جدا في إنقاص الوزن ولكن يغفل عنها الكثير، لذلك قررنا أن نكشف لكم أهم المشروبات التي تنقص الوزن في وقت قصير وأيضا لها نتائج مضمونة.
مشروب الشمر لعلاج الوزن الزائد
يعتبر الشمر من أفضل المشروبات التي تساعد الجسم على إنقاص الوزن بطريقة آمنة وسريعة جدا وتكون النتيجة مضمونة:
المكونات:
- ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الشمر.
- فنجان من الماء الفاتر المغلي.
طريقة التحضير
يعتبر مشروب الشمر من أسهل المشروبات التي يمكنك أن تقوم بتحضيرها :
- قومي بوضع إناء مخصص للمشروبات على النار ثم بعد ذلك ضيفي إليه فنجان من الماء الفاتر.
- بعد ذلك ضعي ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الشمر المطحون واتركيه لمدة خمسة دقائق حتي تتأكدين من الغليان.
- بعد ذلك قومي بتصفية ووضعه في فنجان ثم قومي بشربه على الريق.
مشروب الشوفان مع الحليب
من المعروف أن الشوفان يمد الجسم بكثير من الفوائد بالإضافة إلى أنه يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد الإنسان في التخلص من الدهون و الوزن الزائد :
المكونات
- كمية مناسبة من الشوفان.
- فنجان من الحليب.
- عسل نحل للتحلية.
طريقة التحضير
سوف نعرض لكم أسهل طريقة لتحضير مشروب الشوفان في المنزل :
- حيث أن الخطوة الأولى قم بوضع فنجان الحليب في الخلاط.
- بعد ذلك قم بإضافة الشوفان والعسل.
- قم بتشغيل الخلاط عدة مرات حتى يمتزج الخليط جيدا.
- كما أنه فيما بعد قم بوضعه في كوب وتناول هذا المشروب يومياً.
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