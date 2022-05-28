فكرة جهنمية تنظيف الممبار والكرشة فى ثوانى بمكون ميخطرش على بال العفريت من غير ما تمسكين

الممبار يعد من أفضل الأكلات المصرية المنتشرة بكثرة وخاصة فى عيد الأضحى ولا تخلو العزومات من الممبار لما له من طعم جميل ومميز والكثير من المطاعم تعد الممبار كوجبة أساسية ولكن ربات البيوت لا تحب إعداد الممبار لأنه متعب جدا فى التنظيف وله العديد من الخطوات حتى يصبح جاهز للاستخدام ولكن فى مقالنا سوف نتعرف على طرق متعددة لتنظيف الممبار بسهولة.

كيفية تنظيف الممبار

الكرشة والفشة من الأكلات التي يفضلها الكثير ويقبلون عليها، ومعروفة عند محل الجزارة باسم الحلويات، لطعمها الشهي واللذيذ، إلا أن طريقة تنظيف الكرشة من الأمور التي تشق على ربات المنزل، بالإضافة للرائحة الكريهة لها أثناء التنظيف، فنقدم لكي سيدتي طريقة فعالة وسريعة في تنظيف الكرشة والممبار أيضًا في دقائق فقط باستخدام الكبة أو الخلاط طريقة سهلة يمكن تنظيف الممبار بالعديد من الطرق منها:

الخلاط أحد الطرق الحديثة التى إنتشرت مؤخرا وخاصة على الإنترنت وذلك لسهولة تطبيقها لأن ليس لها العديد من الخطوات فيتم إزالة الدهون الخارجية للممبار وغسله تحت الماء الجارى جيدا ثم نقلبه على الجهة الداخلية ووضعه في وعاء الخلاط بعد إزالة السكين ووضع أداة الخفق مع وضع كمية من الملح الخشن مع الممبار وخفقهم مدة مناسبة وغسل الممبار بالماء مرة أخرى وسوف تلاحظين أن الممبار أصبح ناصع البياض ونظافته لا مثيل لها .

الخل وبيكربونات الصوديوم

حيث يتم إزالة الدهون الخارجية للممبار وغسل الممبار جيدا ثم قلبه ووضعه فى محلول الخل المكون من كوب خل و كوب ماء وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

وسوف يحدث فوران نتيجة تفاعل هذه المكونات ويترك الممبار داخل هذا المحلول لمدة عشر دقائق ثم يغسل الممبار تحت الماء الجارى.

ويتم فركه بالدقيق والملح الخشن عشر دقائق أخرى يشطف مرة أخرى جيدا ويوضع فى القليل من الخل لمدة 15 دقيقة حتى يتم للتخلص من جميع الروائح الكريهة وهذه الطريقة التى اعتمدها الكثيرون ومنهم الشيف فاطمة أبو حاتى.

بعد أن قامت ربات البيوت بتجريب تلك الطرق أصبحوا لا يستخدمون غيرهم لما لهم من نظافة مضمونة وسهولة.