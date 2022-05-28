بديل التاتو.. بملعقة قهوة اصبغي حواجبك بنفسك في البيت بدون كوافير واحصلي علي حواجب جذابة

مع اقتراب حفل زفاف كل عروسة تسعى كل فتاة بالظهور بأحسن وأفضل صورة ومن ضمن وأهم اهتماماتها هي صبغ الحواجب باللون البني وبدلًا من الذهاب للكوافير يمكن صبغ الحواجب في المنزل دون الحاجة لاستخدام أي من مستحضرات التجميل بأبسط المكونات الطبيعية ومن أهم تلك المكونات القهوة حيث للقهوة دور قوي وفعال في صبغ الحواجب كما يمكن من خلالها صبغ الشعر حيث توجد استخدامات عديدة للقهوة سواء للبشرة أو الجسم أو الحواجب وتدخل في العديد من الماسكات فاستخدامات القهوة لا تعد ولا تحصى وسوف نوضح خلال هذا المقال طريقة استخدام القهوة في تلميع الحواجب وأهميتها.

صبغ الحواجب بواسطة القهوة

تعتبر القهوة من المكونات الطبيعية المفيدة التي تعمل على تغزير الشعر وسوف نتناول هذا بالتفصيل خلال تلك السطور.

المكونات

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة ونصف من الكاكاو الخام.

زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح القوام متجانس مثل الكريم المطاطي.

نقوم بغسل الوجه جيدًا بالغسول المستخدم.

نقوم بفرد الحواجب بواسطة مشط الحواجب.

نقوم بوضع تلك الصبغة على الحواجب وتوزيعها على الحواجب بواسطة فرشاة الحواجب.

نتركها حوالي من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة ليس أكثر.

نحضر قطنة مبللة ونقوم بمسح الحواجب جيدًا.

نقوم بغسل الوجه.

إذا لم تحصلي على النتيجة المطلوبة فيمكن تكرار تلك الخطوات مرة أخرى.

طريقة أخرى لصبغ الحواجب

المكونات

ملعقة صغيرة من الحنة.

ماء.

طريقة التحضير

نقوم بخلط تلك المكونين جيدًا.

نقوم بغسل الوجه لإزالة الشوائب.

نقوم بوضع تلك المكونات على الحواجب ونتركها حوالي ٢٠ دقيقة.

نقوم بمسح الحواجب وسوف نحصل على نتيجة مبهرة.

أهمية القهوة الحواجب