نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وصفات السلطات والمقبلات والأطباق الجانبية لأشهر الأكلات في المقال التالي
ألذ وصفات السلطات والمقبلات والأطباق الجانبية لأشهر الأكلات اللذيذة، حيث تعد وصفات السلطات والمقبلات والأطباق الجانبية من الأشياء الضرورية التي لا غني عنها، ولا تخلو منها مائدة الطعام في الوجبات الثلاثة، الإفطار والغداء والعشاء، فهي ليست مجرد مكملات عادية، حيث تمتاز بالمذاق الجيد والشهي، كما تعتبر من الأطعمة الفاتحة للشهية، كما تضيف الأطباق الرئيسية المزيد من النكهات، وفيما يلي سوف نوضح لكم اشهر وألذ أنواع السلطات والمقبلات التي تقدم مع الطعام ومنها الثومية، وسلطة الطحينة، وغيرهم من الأصناف الجانبية، فإن موقعنا يقدم للمتابعين جميع التفاصيل الخاصة عن تلك الوصفات اللذيذة.
ألذ وصفات السلطات والمقبلات للأطباق الرئيسية
إن ألذ وصفة تحضر جانب الوجبات الرئيسية للأطباق الرئيسية هي وصفة الثومية وسلطة الطحينة فإن تحضيرهما سوف نوضحه كالتالي.
مكونات الثومية تكون كالتالي:
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.
- خمسة فصوص ثوم مهروسة جيدا.
- مقدار كوب إلا ربع من الماء.
- عدد 4 ملاعق من الزيت (يفضل الزيوت النباتية).
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- رشة ملح.
طريقة تحضير الثومية بالخطوات
- أولا: نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضيف به كلا من الماء والنشا، وتمزج مع بعضها جيدا، ونضعها على نار هادئة حتى يمتزج الخليط مع بعضه ونحصل على القوام المطلوب.
- ثانيا: نترك الخليط حتي يهدأ تماما، ومن ثم نحضر الليمون والثوم المفروم والملح، ونضعه في الخلاط الكهربائي، ونمزجهم معا جيدا.
- ثالثا: بعد ذلك نقوم بإضافة خليط النشا والماء إلى عصير الليمون والثوم في الخلاط ونمزجهم معا جيدا، حتى يصبح القوام متماسك.
- رابعا: ثم نقوم بسكب الزيت بشكل تدريجي والخلاط شغال، حتى نحصل على كثافة الخليط المناسبة، ويصبح الخليط كريمي، باللون الأبيض.
- خامسا: لابد من وضع الثومية في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، قبل تقديمها مع باقي الطعام، حتى تحتفظ بقوامها.
طريقة عمل الطحينة بالمكونات خطوة خطوة
- مكونات عمل وصفة سلطة الطحينة اللذيذة كالأتي: نأخذ من الثوم عدد 2 فص، والملح حسب رغبتك، وماء بارد مناسب للكمية، نحضر من الطحينة كمية تقدر بكوب إلا ربع، مع أخذ كمية من عصير الليمون مقدرها 3 ملاعق.
- التحضير: نقوم بهرس الثوم مع الملح ثم نضيف عليهم الطحينة، ونقلبهم جيدا مع إضافة عصير الليمون، نقلب جميع المكونات ونضيف الماء بالتدريج حتي نحصل علي قوام كريمي.
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