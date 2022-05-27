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عمل سلطة فاهيتا دجاج اللذيذة والمفيدة للجسم، هناك العديد من عشاق السلطات بجانب الأطباق الرئيسية، حيث أن ذلك الطبق من سلطة فاهيتا دجاج، وذلك الطبق مغذي لكل مواطن ويساعده في بناء الجسم، فإن موقعنا الإلكتروني سوف يقدم لجميع الأمهات أفضل طبق سلطة مفيد ومغذي، حيث أن موقعنا سيقدم مقادير عمل سلطة فاهيتا دجاج اللذيذة، ثم يوضح الموقع ثقفني خطوات طريقة تحضير سلطة الفاهيتا، كما أن هناك العديد من أنواع السلطات الأخري المفيدة للمواطنين. مقادير عمل سلطة فاهيتا دجاج نأخذ مقدار كوب من الزبادي.

نحضر عدد أثنين ملعقة صغيرة من كلا من عصير الليمون، وزيت نباتي.

نجهز عدد ملعقة من الملح الطعام تكون صغيرة.

إحضار عدد 2 صدور فراخ مع القيام بتقطيعها بالطول.

نأخذ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، مع إحضار نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

إحضار ملعقة صغيرة من كلا من البهارات الخاصة بالفاهيتا وملعقة من البهارات المشكلة.

نقوم بتجهيز بصلة متوسطة الحجم مع تقطيعها إلي شرائح.

نأخذ كمية من الفلفل الألوان المقطع إلي شرائح أو مكعبات مقدارها 2 كوب.

نأخذ عدد 2 كوب من الخس المقطع بالطول أو مكعبات. طريقة تحضير الفاهيتا بالخطوات إحضار مقلاة كبيرة نضع فيها كمية الزيت المطلوبة. نقوم بإضافة صدور الدجاج المقطعة إلي شرائح طولية، نقلب جميع المكونات حتي يتغير لونها ونكون بيضاء. نضيف جميع البهارات والتوابل المذكورة في المقادير من ملح وفلفل أسود وبهارات فاهيتا وبهارات مشكلة والشطة. نقوم بتقليب جميع مكونات المقلاة جيدا حتي تكون جميعها تحتوي علي بهارات. إضافة كلا من البصل والفلفل الألوان المقطع إلي شرائح. تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا حتي تصبح متجانسة نتركها حتي تصل إلي مرحلة النضج. نحضر وعاء كبير نضع فيه كمية الزبادي المجهزة، ثم نضيف كمية عصير الليمون. نحضر المضرب اليدوي ونقوم بضرب الزبادي والليمون جيدا مع إضافة كمية من الماء ثم ضربها مرة أخري جيدا حتي تصبح كريمية. نحضر وعاء التقديم نضع فيه كمية الفاهيتا الناضجة مع إضافة صوص الزبادي وتزيين الطبق بالخس المقطع، مع إضافة قطع من الخبز المحمص. عمر شويل - جدة عمل سلطة فاهيتا دجاج اللذيذة والمفيدة للجسم - ثقفني

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