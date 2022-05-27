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عمر شويل - جدة أشهر المقبلات للوجبات الرئيسية وطريقة تحضيرها بالخطوات والمقادير، هناك العديد من المواطنين في جميع أنحاء العالم يعشقون تناول ألذ وجبات رئيسية من أشهي الأكلات، فإن موقعنا الآن يقدم لهم أشهر أنواع السلطات والمقبلات التي تفيد الجسم في البناء، حيت أن هذه المقبلات تمد الجسم بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والبروتين والدهون والكربوهيدرات، فإن جسم الكائن الحي يتغذى علي هذه العناصر المفيدة، كما أن تلك المقبلات تعتبر مهمه لدي المواطنين الراغبين في اتباع نام غذائي صحي، فإن بعض المقبلات تعتبر وجبة غذائية متكاملة.

أشهر المقبلات للوجبات الرئيسية

هناك العديد من الأطباق التي تقدم للمواطنين بجانب الأطباق الرئيسية في أي وجبة، ومن أشهر هذه المقبلات تكون كالتالي:

طبق الثومية اللذيذ.

تحضير ألذ سلطة طحينه.

عمل سلطة بابا غنوج.

سلطة سيزر ماك.

وصفة تحضير سلطة فاهيتا دجاج.

طريقة تحضير سلطة فاهيتا دجاج

إن هناك العديد من متابعي النظام الغذائي الصحي فإن هذا النوع من السلطات مفيد جدا لجسم الإنسان، حيث أن سلطة فاهيتا الدجاج تحتوي علي الأتي: صدور الدجاج، وفلفل مقطع ألوان، وكمية من الزبادي، والليمون وزيت الزيتون، كما أن خطوات تحضير سلطة فاهيتا دجاج تكون سهلة وسريعة، وتعتبر وجبة صحية مناسبة للذي يتبع الرجيم، أو من المواطنين الذين يمارسون الرياضة.

عمل ألذ سلطة سيزر ماك خطوة خطوة

فإن سلطة سيزر ماك من ألذ أنوع السلطات التي يقشعونها الشباب، فإنها تحتوي علي صدور الدجاج اللذيذة المشوحه، ومضاف إليها قطع الكابوتشي المقطعة شرائح، كما أن الطبق به جبن مبشور ومايونيز، ثوم وخل، فإن خطوات تحضير هذا النوع عليك الدخول لرابط تحضير سلطة سيزر ماك خطوة خطوة بالمقادير.

وصفة عمل بابا غنوج وسلطة الزبادي

هناك العديد من الطرق السريعة لتحضير سلطة بابا غنوج سواء بالهرس عن طريق الشوكة أو باستخدام الكبة أو الخلاط الكهربائي، فإن خطوات عمل سلطة بابا غنوج سهلة وسريعة، المهم تحضير المكونات المطلوبة لعمل بابا غنوج، فإن بابا غنوج يحتوي علي باذنجان مشوي، وعصير ليمون وخل وتوابل وثوم وطحينه، وكمية صغيرة من الزبادي.