عمل سلطة سيزر ماك المفيدة لجسم الإنسان، تعتبر وصفة سلطة سيزر من أفصل الوصفات الشهية لدي العديد من المواطنين، كما أن هناك العديد من المواطنين يعشقون تناول السلطات اللذيذة بجانب الأطباق الرئيسية علي المائدة، كما وجدنا العديد ن الأمهات يبحثون عن أفضل وأشهي السلطات المفيدة للجسم وبناءه، فإن سلطة سيزر ماك من أفضل أنواع السلطات التي تغذي جسم الإنسان بالعناصر الغذائية المفيدة، لذلك سوف نقدم من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني أفضل وأشهي طريقة عمل سلطة سيزر ماك المفيدة لجسم الإنسان في أي وقت.

مقادير تحضير وصفة السلطة اللذيذة

إحضار كمية من صدور الفراخ تناسب الكمية، ثم نقوم بتقطيع الصدور شرائح طوليا، ثم نحضر مقلاة ونقوم بتقليبها علي النار مع ملعقة أو اثنين من الزيت، ونتركها حتي تصبح ناضجة.

نأخذ كمية من الملح مناسبة حسب الرغبة.

نحضر ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

تجهيز كمية من الثوم المفروم مقدارها عدد 2 فص.

نحضر قطعة من الكابوتشي الأخضر أو البنفسجي ونقطعها غلي شرائح.

نحضر من المايونيز كمية مقدارها عدد 5 ملاعق كبيرة الحجم.

نجهز كمية من الجبنة الشيدر ثم نقوم ببشرها إلي قطع صغيرة.

نأخذ ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

إحضار عدد رغيفين من الخبز المحمص.

طريقة عمل سلطة سيزر ماك المفيدة

خطوات تحضير ألذ سلطة مفيدة في المنزل أفضل من الجاهزة، خطوات التحضير خطوة خطوة كالتالي: