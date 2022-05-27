كعك جوز الهند الهش بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز

كعك جوز الهند الهش ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز أو المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز الذي لا مثيل له، بالإضافة إلى شكله الخرافة الذي لا يوصف، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كعك جوز الهند والسكر بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات كعك جوز الهند الهش

يتكون كعك جوز الهند الهش من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كوب سكر.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

باكيت فانيليا.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

ربع كوب جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف دقيق.

مقادير الوجه

سكر ناعم (حسب الرغبة).

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كعك جوز الهند الهش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والفانيليا والسكر، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويفتح لونه.

ثم نضيف الزبدة والملح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف جوز الهند ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف البيكنج بودر وكوب من الدقيق ونلم العجين باليد.

ثم نضيف ربع كوب من الدقيق ونلم العجين باليد.

ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة الزبدة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ونضغط عليهم باليد قليلا، ثم نغمس كل كرة في السكر الناعم، ثم في جوز الهند ونرصها في الصينية.