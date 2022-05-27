سلطة الزبادي وبابا غنوج اللذيذة بجانب الوجبات الرئيسية

سلطة الزبادي وبابا غنوج بجانب الوجبات الرئيسية، فإن هناك العديد من الأطباق الرئيسية اللذيذة والمفيدة لبناء جسم الإنسان، حيث أن كل سيدة تبحث عن طبق مغذي يفيد جسم الإنسان بالعناصر الغذائية، فسوف نقدم من خلال موقعنا ألذ وأسرع طريقة لتحضير وصفة سلطة الزبادي وبابا غنوج للمواطنين، حيث نقدم جميع المقادير وطريقة التحضير لكل نوع من السلطات.

عمل سلطة الزبادي وبابا غنوج

إن هناك مقادير لتحضير كل سلطة لذيذة سواء سلطة الزبادي أو سلطة بابا غنوج اللذيذة والمغذية للجسم، فإن مقادير سلطة الزبادي تكون كالتالي:

إحضار كمية من الزبادي مقدارها نصف كيلو جرام.

نقوم بأخذ من الثوم عدد ثلاث فصوص، ثم نقوم بفرم هذه الكمية.

نأخذ من النعناع الناشف كمية قليلة مقدارها ملعقة صغيرة.

تجهيز كمية من زيت الزيتون حسب الرغبة.

تحضير عصير من الخيار حيث نأخذ من الخيار عدد أربع أو خمس خيارات مبشورة ونضربها في الخلاط الكهربي، ثم نصفيه من الماء.

نحضر من الملح ملعقة صغيرة ومن الفلفل الأسود نأخذ ملعقة صغيرة.

خطوات تحضير سلطة الزبادي المفيدة

إحضار وعاء كبير نسكب فيه كمية الزبادي اللذيذة.

نسكب كمية الثوم والنعناع الناشفة والخيار المبشور والمعصور من الماء في وعاء الزبادي.

نقلب جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم نضيف كمية كلا من الملح والفلفل الأسود.

نخلط جميع المكونات جيدا ثم نضعها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة أي لمدة ساعة قبل القيام بالتقديم.

نقدمها في طبق مع التزيين بالنعناع الفرش بزيت الزيتون.

مقادير وطريقة تحضير بابا غنوج

المقادير تكون كالأتي:

2 حبة من الباذنجان الرومي نقوم بشويها وتقشيرها.

نأخذ عدد 2 ملعقة من الطحينة كبيرة الحجم.

إحضار علبة زبادي مقدارها 50 جرام فقط.

تجهيز ملعقتين كبيرتين من كلا من الخل وعصير الليمون وزيت الزيتون.

إحضار ثوم عدد الفصوص أربعة، ثم نقوم بهرسها أو فرمها.

إحضار ملعقة كبيرة من كلا من الملح والكمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نحضر كمية من البقدونس ونفرمها للتزيين.

التحضير يكون كالتالي: