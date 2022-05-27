جهزي الكب كيك بالموز المغذي لأولادك في المنزل بطريقة سهلة وآمنة عليهم

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طريقة عمل الكب كيك بالموز في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للجميع، وهو يعد من انواع الكيك المفيدة لجسم الإنسان وتعود فائدته إلى وجود الموز المغذي الذي تتعدد فوائده حيث يساعد في التخلص من حالات الاكتئاب والحالات النفسية السيئة، ويحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، كما أن تناوله مفيد جداً لمرضى القلب وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يعمل على تخفيض ضغط الدم، ويعمل أيضاً على تقوية جهاز المناعة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين c، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الكب كيك بالموز والتعرف على خطوات عمله من البداية عبر موقع ثقفني الإخباري.
مكونات عمل الكب كيك بالموز
يعتبر الكب كيك بالموز من أنواع الكيك المفضل لدى كثير من الأطفال الصغار والآن سوف نتعرف على مكوناته بالتفصيل وهي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 2/1 1 كوب من السكر.
- 2 حبة من البيض.
- 2/1 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 3 حبات من الموز المهروس.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من الحليب.
- ربع كوب من الكاكاو.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة الإعداد والتحضير
تجد كثير من الأمهات صعوبة في القيام به ولكن سوف أقدم لكم متابعينا الكرام طريقة تحضير بسيطة بالتفصيل وهي كالتالي:
- نقوم بوضع السكر والبيض والفانيليا في الخلاط ونضربهم جيداً حتى يذوب سكر.
- نضيف عليهم بعد ذلك الزيت والموز والحليب والكاكاو ونستمر في الضرب حتى يصبح لدينا خليط متجانس.
- ننخل الدقيق جيداً ونقلب به البيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة الملح، نسكب الخليط السابق في إناء للعجن، ثم نضيف عليه خليط الدقيق تدريجياً ونعجنهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نسكب الخليط في القوالب السيليكون أو غيرها على حسب المتوفر في المنزل.
- نضع هذه القوالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى ينضج.
- نخرج القوالب من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نقدمها بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
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