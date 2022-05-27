” لن ترميه بعد اليوم ” فوائد قشر الموز السحرية للوقاية من الأمراض وعلاج مشكلات البشرة

فوائد قشر الموز السحرية ، يعرف الموز بأنه من أفضل أنواع الفواكه ذات المذاق الرائع والمحبب للكبار والصغار بدون استثناء، وهو من الفواكه التي يكثر تناولها في كافة الأوقات، سواء في الصباح أو المساء أو السهرة سواء كان الفرد يمارس الرياضة ومتبع للحميات الغذائية أو لا، حيث أنه غني بالقيمة الغذائية العالية والفوائد العديدة للجسم، وليس هذا فقط، بل يتميز قشر الموز أيضًا بأنه مليء بالفوائد السحرية التي قد يجهلها الملايين من الأفراد، حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن استخدامه في الملايين من الاستخدامات المتنوعة سواء للإنسان أو النبات للوقاية من الأمراض وعلاج مشكلات البشرة، وأيضًا للحفاظ على النبات والحماية من الفيروسات والحشرات والميكروبات وغيرها من الاستخدامات المذهلة.

فوائد قشر الموز السحرية

تتميز قشور الموز بأنها غنية بالكثير من المعادن والتي من بينها البوتاسيوم والمغنيسيوم والنيتروجين، وغيرها من المعادن الهامة التي تجعلها سماد مميز للنباتات، ويمكن الاستفادة بذلك عن طريق القيام بوضع القليل من قطع قشور الموز مع النباتات أو زرعها في التربة، لأنها ستساهم في القضاء على الحشرات الضارة وتجلب الحشرات النافعة فقط، وليس هذا فقط بل تتميز قشور الموز بأنها ناجحة للغاية عند استخدامها مع الأعمال المنزلية، حيث أنها لها دور إيجابي في تلميع الأحذية للحصول على حذاء لامع بصورة واضحة، وغير ذلك فأنه مفيد لصحة الإنسان أيضًا ويساهم في تعديل الحالة المزاجية والقضاء على بعض الأمراض الصعبة.

قشر الموز للوقاية من الأمراض

يساعد قشر الموز في التقليل من معدل الكوليسترول الضار في الدم، وهذا له دور إيجابي في تقليل الإصابة بالأمراض القلبية، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات التي قد لا تتواجد في غيره، كما أنه يساهم في تعديل الحالة المزاجية للأفراد لأنه يحتوي على مادة التربتوفان التي لها دور إيجابي في إفراز هرمون السيروتونين الذي يساعد في الاحساس بالسعادة وتعديل المزاج والتخلص من التوتر والاكتئاب الذي يشعر به أكثر الأفراد.

تبييض الأسنان بقشر الموز

استخدم أطباء التجميل وأخصائي تجميل الأسنان قشور الموز في تبييض الأسنان والتي أثبتت نجاحها وقدرتها على القيام بذلك، والحصول على أسنان بيضاء ناصعة، ويكون ذلك عن طريق فرك الأسنان بقشرة الموز من الجهة الداخلية بعد تقشيرها، وسوف يظهر الفرق في لون الأسنان فورًا.