طريقة طهى القلقاس بالسلق والكزبرة واللحمة

طريقة طهى القلقاس بالسلق والكزبرة يعتبر القلقاس من النباتات الجذرية وهو الأكثر زراعة في العالم والمتعارف علية عند بعض الشعوب في آسيا وأفريقيا ويعد الغذاء الأساسي لهم، لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، حيث تتنوع طرق طهيه فمن الممكن طهيه بالصلصة الحمراء أو بالخضرة، فهو من الوصفات التي يفضلها الكثير سواء كان كبار أو صغار لطعمها اللذيذ الشهي، حيث أنها من الوصفات التي لا تأخذ وقت ولا مجهود، حيث تفضل ربات المنازل تواجدها على سفرتها بالأخص في فصل الشتاء لما تعطية من تدفئة وقيمة غذائية للجسم، حيث يأكل ساخن، حيث أنه عند تطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة سوف تحصلين على طعم قلقاس شهى ومميز كما يمكن التعرف على طريقة عمل الدغابيس باللحم وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل القلقاس بالسلق والكزبرة.

طريقة طهى القلقاس بالسلق والكزبرة

المكونات

3/4 كيلو قلقاس.

1 كيلو لحم.

3 كوب مرقة لحم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

مقادير خلطة السلق

1 رابطة سلق كبيرة.

1 رابطة كزبرة كبيرة.

1 ملعقة سمنة كبيرة.

5 فصوص ثوم.

تحضير خلطة السلق والكزبرة

القيام بنزع أوراق السلق دون ترك أي جزء من العروق وأيضا يتم تقطيف أوراق الكزبرة دون عروقها. يتم غسل أوراق الكزبرة والسلق جيدا ثم القيام بتخريطهم بالسكين بحجم صغير جدا أو من الممكن فرمهم حسب الرغبة. القيام باحضار طاسة واضع بها ملعقة سمن واضع بها السلق والكزبرة معا بعد ما اكون وضعت أي مياه نتجت منهم نتيجة التقطيع أو الفرم. ثم أقوم بتشويح الخضرة حتى تتحمص واتركها حتى يجف الماء ثم نضيف الثوم بعد فرمة ونقليه على درجة حرارة هادئة لكي لا يحترق. يتم إضافة الخليط إلى القلقاس عند الانتهاء. يمكن وضع خلطة السلق بعد اعدادها وتخريطها أو فرمها في كيس ثلاجة وتجمد في الفريزر لحين الاستخدام.

طريقة تحضير القلقاس وغسلة

القيام باحضار القلقاس وتقشيره وتقطيعه مكعبات متوسطة الحجم متشابهة تقريبا.

ثم احضار مصفاة كبيرة واضع بها القلقاس ونغسله جيدا تحت الماء بحيث يغسل باليد جيدا حتى ينظف ويزول من أي مخاط أو ملمس لزق موجود فيه يتم تجفيفه ونضيف فوقه عصير الليمون.

كيفية طهى القلقاس