نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحر الصيف.. طريقة عمل الآيس كريم في البيت بنكهات مختلفة وبطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني في المقال التالي

يعد الآيس كريم من أنواع الحلوى التي تحظى بشعبية كبيرة لدى جميع الأفراد خاصةً في فصل الصيف، لما يتمتع به من مذاق رائع وفي نفس الوقت يشعر الفرد بالانتعاش حال تناوله، وسنستعرض في هذه المقالة بعض الوصفات الخاصة بتحضير الآيس كريم في المنزل بأسهل المكونات وبنفس طعم الآيس كريم الذي نشتريه من الخارج، وبنكهات مختلفة. طريقة عمل الآيس كريم في البيت نصف كوب من الحليب البارد

¾ كوب من الحليب المكثف المحلى

كيس من الكريم الشانيه الجاهز

ملعقة ونصف من الفانيليا طريقة التحضير اخفقي كيس الكريم الشانيه مع مقدار الحليب البارد بالتقليب المستمر أو باستخدام أداة للخفق حتى تتماسك الكريمة ويصبح قوامها متماسك وهش.

ثم قومي بخفق الحليب المكثف مع الكريمة حتى يصبحا خليطاً واحداً متماسك.

أفرغي الخليط في أكواب مخصصة للآيس كريم، ثم ضعيها بداخل المجمد الكهربائي حتى تتجمد تماماً. طريقة تحضير الآيس كريم بالفراولة نصف كوب من الحليب البارد أو المجمد.

عبوة واحدة من الكريم شانتيه الجاهز.

بعض قطع الفراولة (حسب الرغبة).

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا (السائلة أو الجافة). طريقة التحضير نضع حبات الفراولة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح خليط متماسك.

نقوم بتحضير الكريمة من خلال إضافة اللبن البادر إلى باكت الكريم شانيه، ونقوم بخفقهما معاً حتى نحصل على كريمة متماسكة القوام.

نضيف السكر البودرة إلى خليط الفراولة ونقلبهما معاً جيداً حتى نتأكد من ذوبان السكر البودرة.

نخفق خليط الفراولة مع الكريمة المعدة سابقاً ونقوم بخفقهما جيداً، ثم نضيف إليهما الفانيليا.

نضع الخليط في أكواب الآيس كريم، وندخلها الفريزر حتى تتجمد تماماً وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة أخري لعمل الآيس كريم 1 كوب من الحليب السائل البارد.

1 باكيت من الكريم الشانتيه الجاهزة.

بودرة الكاكاو

كوب من الزبادي.

ربع كوب من السكر.

2 بيضة طريقة التحضير قومي بخفق الكريم شانتيه مع الحليب حتى تصبح كريمة جاهزة باستخدام أداة الخفق.

أضيفي البيض إلى الخليط، وقومي بخفقهما معاً حتى يصبحا خليط متجانس متماسك.

قومي بإضافة بودرة الكاكاو إلى الخليط، ثم السكر وإستمري بالخفق. عمر شويل - جدة لحر الصيف.. طريقة عمل الآيس كريم في البيت بنكهات مختلفة وبطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحر الصيف.. طريقة عمل الآيس كريم في البيت بنكهات مختلفة وبطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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