طريقة عمل الممبار وتنظيفه وخلطة الحشو مثل المحلات

طريقة عمل الممبار وتنظيفه يعتبر من أشهر الأكلات المصرية والمتعارف علية في الوطن العربي حيث يعتبر من الوصفات المعروفة والمشهورة في مصر، حيث أنه من ضمن اشهر الأطباق الشعبية في مصر وهو طبق الحلويات، حيث أنه من الوجبات الشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وذلك لمذاقة المميز، حيث أنه تتنوع طرق تحضيره سواء بحشوه بالأرز والخلطة أو حشوه باللحم المفروم، حيث يفضل تجنب تناول الممبار كبير الحجم ويفضل تناول الممبار متوسط الحجم وصغير الحجم، لذلك عند شراء الممبار يجب أن يكون من جزار موثوق به ويفضل شراء الممبار نظيف وخالي من الفضلات ولونه أبيض ثم يتم تنظيفه في البيت مرة أخرى إلى أن تزول منة أي رائحة نهائيا، لذلك يجب غسله أكثر من مرة للتأكد من أنه اصبح نظيف، وذلك يتم بالخل والملح والليمون وأيضا استخدام السكين لأزاله أي دهون أو شوائب غير مرغوب فيها وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل الممبار وتنظيفه.

طريقة عمل الممبار وتنظيفه

المكونات

1 كيلو ممبار.

1 كيلو أرز مصري تقريبا.

3 حبة بصلة كبيرة الحجم.

5 فصوص ثوم.

1 حبة جزر.

1 كيلو طماطم.

1 رابطة شبت.

1 رابطة بقدونس.

1/2 حبة فلفل حار.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 رابطة كزبرة خضراء.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 حبات ليمون (عصير ليمون).

1 ملعقة كبيرة زيت.

1/2 ملعقة صغيرة زعتر جاف.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة نعناع جاف.

1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات.

رشه شطه.

1 ملعقة صغيرة ملح .

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كيفية تنظيف الممبار من الدهون

القيام باستخدام سكينة حادة نقوم بإزالة الدهون الموجودة في الممبار برفق من الداخل والخارج.

ثم يجب غسل الممبار من الداخل والخارج بالماء بشكل جيد.

يتم التأكد من خروج جميع السوائل والفضلات من الممبار تماما.

القيام بفرك الممبار بالملح والليمون والخل الأبيض من الداخل والخارج.

يتم نقع الممبار في بوله عميقة كبيرة ثم أضع علية الملح والخل.

ثم نغسل الممبار بالماء الدافئ ونتركه حتى يتصفى من الماء فهو يأخذ مجهود في تنطيفه مثل الكوارع.

طريقة تحضير الممبار

القيام باحضار حلة على النار ويتم وضع ملعقة سمنة وملعقة زيت وبعد تسخينهم انزل عليهم بالبصل مقطع مكعبات صغيرة ويتم تشويحة. ثم انزل على البصل بالفلفل الحار المتقطع والثوم المفروم حتى يتم توشيحهم ثم أضيف الطماطم بعد ضربها وتصفيتها واقلب المكونات بشكل جيد. القيام باضافة النعناع الجاف والحبهان المطحون والقرفة الناعمة والبهارات والكمون والفلفل الأسود والملح واقلبهم حتى تمتزج البهارات مع المكونات جيدا. ثم نضيف إلى الخليط السابق صلصة الطماطم وأيضا نضيف الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء بعد فرمهم ويتم التقليب جميع المكونات مع بعضها. ثم يتم إضافة الأرز المصري بعد غسله وتصفيته ويتم التقليب حتى تختلط المكونات ببعضها جيدا. يتم حشو الممبار بالخليط الأرز الذي تم تجهيزه مع مراعاة عدم ملئ قطعة الممبار كثيرا لأن حجم الأرز سيتضاعف عند النضج.

كيفية طهى الممبار