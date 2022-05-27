نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الكيكة الإسفنجية وكيكة الشيكولاته الإسفنجية بمقادير وخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

تحضير الكيكة الإسفنجية وكيكة الشيكولاته الإسفنجية بمقادير وخطوات سهلة وبسيطة. حيث تعتبر الكيكة الإسفنجية من أشهر الأكلات وأكثر أنواع الكيك انتشاراً في مختلف بلاد العالم. وذلك لما لها من طعم شهي ولذيذ وذلك بمقادير وخطوات تحضير بسيطة. مما جعل الإقبال عليها واسعاً ، كما يوجد أيضاً أنواع مختلفة من الكيكة الإسفنجية يمكن تحضيرها مع تغيير بعض المكونات مثل : كيكة الشيكولاته الإسفنجية والكيكة الاسفنجية العادية. وفيما يأتي نتعرف علي طريقة عمل الكيكة الإسفنجية مع المكونات والمقادير اللازمة. طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية العادية : مقادير عمل الكيكة الإسفنجية : ‌ثلاث (3) بيضات.‌ من الملح نصف ملعقة صغيرة فقط.‌ كوبان (2) من الدقيق الأبيض.‌ كوب ونصف (1.5) من السكر.‌ ملعقة ونصف (1.5) من الفانيليا.‌ ملعقتان صغيرتان (2) من البيكنج بودر.‌ ملعقة واحدة فقط من البيكنج صودا.‌ كوب وربع (1.25) حليب.‌ ومن الزبدة ثلاثة أرباع الكوب الواحد. خطوات التحضير : ‌أولاً: في البداية يتم تشغيل الفرن علي درجة 200.‌

ثانياً: في هذه الأثناء نحضر وعاءين ، ثم نضع في الأول : الملح ، الدقيق ، البيكنج بودر ، وأيضاً البيكنج صودا مع التقليب الجيد للمكونات.‌

ثالثاً: في الوعاء الثاني يتم وضع الثلاث بيضات مع السكر والفانيليا ، من ثم ضرب المكونات معاً باستخدام المضرب الكهربائي أو أي مضرب عادي.‌

رابعاً: من ثم نضيف الزبدة للخليط ، مع إستمرار الخفق حتى الوصول إلي القوام الكريمي المطلوب.‌

خامساً: يتم إضافة مكونات الوعاء الأول من الدقيق إلي الوعاء الثاني مع إضافة الحليب بالتدريج ، وذلك مع التقليب المستمر للوصول إلي قوام عجينة الكيك.‌

سادساً: يتم تجهيز صينية الفرن ودهنها بطبقة من الزبدة ، مع إضافة بعض الدقيق علي سطح الصينية من الداخل.‌

سابعاً: توضع عجينة الكيك في الصينية ومن ثم داخل الفرن لمدة نصف ساعة أو حوالي 30 دقيقة فقط. طريقة تحضير كيكة الشيكولاته الإسفنجية: المقادير: ‌أربعة (4) بيضات.‌ كوب واحد من الحليب.‌ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.‌ كوب ونصف (1.5) دقيق أبيض.‌ من الزبدة كوب واحد فقط.‌ وأيضاً كوب واحد فقط من السكر.‌ ملعقة كبيرة بيكنج صودا.‌ مع ثلاث (3) ملاعق كبيرة كاكاو خام.‌ ثلاثة (3) ملاعق كبيرة أخري من الكاكاو الخام للتزيين.‌ وكوب إلا ربع كوب من السكر البودرة. خطوات التحضير : ‌أولاً: في البداية وكما المعتاد يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة.‌

ثانياً: في وعاء يتم وضع البيضات الأربع مع السكر والفانيليا ، والتقليب جيداً باستخدام المضرب.‌

ثالثاً: نضيف الزبدة والحليب للخليط مع استمرار الخفق ، للوصول إلي القوام الكريمي المطلوب.‌

رابعاً: يتم إضافة باقي المكونات من الدقيق ، البيكنج بودر ، وأيضاً الكاكاو الخام مع خلط المكونات جيداً للوصول إلي عجينة الكيك.‌

خامساً: يتم إحضار صينية الفرن مع دهنها بالزبدة وإضافة بعض الدقيق علي السطح.‌

سادساً: من ثم يتم وضع العجينة داخل الصينية ، بعد ذلك توضع داخل الفرن لمدة 30 دقيقة فقط.‌

سابعاً: في نفس الوقت يتم تحضير كريمة التزيين وذلك بخفق الزبدة جيداً للوصول إلي القوام الكثيف.‌

ثامناً: يتم إضافة السكر والحليب إليها مع إستمرار التقليب ، ومن ثم يتم إضافة الكاكاو الخام.‌

أخيراً: بعد الوصول إلي القوام الكريمي لكريمة التزيين وإخراج الكيكة من الفرن ، يتم وضع الكريمة علي سطح الكيكة بشكل منتظم. عمر شويل - جدة تحضير الكيكة الإسفنجية وكيكة الشيكولاته الإسفنجية بمقادير وخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير الكيكة الإسفنجية وكيكة الشيكولاته الإسفنجية بمقادير وخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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