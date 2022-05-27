نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبتان من البيض اعملي برجر اللحمة بطريقة بسيطة وطعم رائع مثل المطاعم في المقال التالي
يعد برجر اللحمة من أكثر المأكولات السريعة المشهورة والمفضلة لدى الجميع وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة، كما يعد من الأكلات التي لها فوائد وأضرار عند تناولها بكثرة ولكن من الممكن تجنب هذه الإضرار عند تحضيره في المنزل بطريقة صحيحة وصحية، كما أنه من الوجبات التي توفر وقتاً كبيراً حيث يمكن تحضيره في وقت قصير، ويتميز بالطعم اللذيذ الممتع ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين، وينصح الأطباء بعدم تناولها بكثرة حيث يمكن حدوث ضرر في المعدة، ويمكن القيام بهذه الوجبة بعدة طرق مختلفة وكل طعم ألذ من غيره، واليوم من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل برجر اللحمة بطريقة محترفة مثل المطاعم.
مكونات برجر اللحمة
نظراً لإرتفاع أسعار برجر اللحمة في المحلات والمطاعم وطريقة إعداده الغير مضمونة سوف نقدم لكم أبسط المكونات للقيام به في المنزل وهي كالتالي:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- كوب من فول الصويا المنقوع.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 2 حبة من البيض.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود ( على حسب الرغبة ).
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- زيت للقلي.
- بهارات برجر سبايسي أو عادي ( على حسب الرغبة ).
- كيس من الفيجيتار الحار.
طريقة التحضير
هناك العديد من الطرق لإعداده ولكن وصفتنا بسيطة ومميزة جربيها بسرعة ولا تترددي وهي كما يلي:
- نحضر إناء واسع ونضع به اللحمة المفرومة وفول الصويا المنقوع.
- ثم نضع عليهم البصل البودر والثوم البودر والفلفل الاسود والملح والقرفة والزنجبيل وبهارات البرجر.
- ونضيف عليهم أيضاً الدقيق ونخلطهم مع بعض ونعجنهم جيداً.
- نقوم بخلط الكاتشب والبيض في الخلاط الكهربائي أو يمكن ضربهم بدونه.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل اللحمة على شكل دوائر باليد أو بغطاء برطمان حتى ينتج شكله منتظم.
- نقوم بوضع دوائر اللحم في خلطة البيض والكاتشب ثم بعد ذلك في الفيجيتار ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين ويمكن القلي مباشرة.
- نحضر بعد ذلك مقلاة ونضع بها زيت ونضعها على النار ونقلى بها البرجر الرائع.
- ونضعه فى العيش الكيزر أو غيره على حسب المتوفر عند حضرتك ويتم تشكيله بالخس والطماطم والجبنة ويتم تناوله بالهنا والشفا.
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