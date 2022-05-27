بحبتان من البيض اعملي برجر اللحمة بطريقة بسيطة وطعم رائع مثل المطاعم

يعد برجر اللحمة من أكثر المأكولات السريعة المشهورة والمفضلة لدى الجميع وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة، كما يعد من الأكلات التي لها فوائد وأضرار عند تناولها بكثرة ولكن من الممكن تجنب هذه الإضرار عند تحضيره في المنزل بطريقة صحيحة وصحية، كما أنه من الوجبات التي توفر وقتاً كبيراً حيث يمكن تحضيره في وقت قصير، ويتميز بالطعم اللذيذ الممتع ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين، وينصح الأطباء بعدم تناولها بكثرة حيث يمكن حدوث ضرر في المعدة، ويمكن القيام بهذه الوجبة بعدة طرق مختلفة وكل طعم ألذ من غيره، واليوم من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل برجر اللحمة بطريقة محترفة مثل المطاعم.

مكونات برجر اللحمة

نظراً لإرتفاع أسعار برجر اللحمة في المحلات والمطاعم وطريقة إعداده الغير مضمونة سوف نقدم لكم أبسط المكونات للقيام به في المنزل وهي كالتالي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من فول الصويا المنقوع.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 حبة من البيض.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود ( على حسب الرغبة ).

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

زيت للقلي.

بهارات برجر سبايسي أو عادي ( على حسب الرغبة ).

كيس من الفيجيتار الحار.

طريقة التحضير

هناك العديد من الطرق لإعداده ولكن وصفتنا بسيطة ومميزة جربيها بسرعة ولا تترددي وهي كما يلي: