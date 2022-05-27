اللحمه الباردة بصوص الديميجلاس أحلى طريقة لعرق التربيانكو

طريقة اللحمة الباردة التي يحب أن يتناولها الجميع الصغار والكبار خاصة في المنزل، يعتمد اللحم البارد على عرق التربيانكو وهو من أفضل القطع الموجودة بالذبيحة بمنطقة الفخذ، ويتميز بأنه قليل الدهون وجيد بشكل كبير. ويتم تخصيصه لعمل اللحم البارد بطريقة مميزة يسهل عملها داخل المنزل في دقائق . تحصل بعدها على طبق صحي ورائع ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات، ومن أكثر الأشياء المميزة في وصفة اليوم الخاصة باللحم البارد هو صوص الديميجلاس المميز. وهو خليط مابين بين البراون صوص والبيبر صوص ، والذي يتميز بلونه البني الرائع وطعمه الذي يضفى مذاق خاص لعرق التربيانكو .والذي يمكن عمله بالمنزل بمكونات بسيطة للغاية وإضافات يمكن الحصول عليها بمنتهى السهولة واليسر. ويفضل مع تلك الوصفة عمل الخضار السوتيه كطبق جانبي مع طبق اللحم الرئيسي والأرز الأبيض المميز.

طريقة اللحمة الباردة بصوص الديميجلاس المميز

بالطبع المكون الرئيسي هو عرق التربيانكو والذي كما ذكرنا يكون موجود بمنطقة الفخذ، ونحتاج في البداية معه إلى خيط سميك وفصوص من الثوم، نقوم أولا بعمل فتحات صغيرة باللحم في كافة النواحي لنضع بكل فتحة فص من الثوم مع حبة من الفلفل الأسود، نقوم بعدها بربط عرق اللحم بالطريقة الخاصة به والمعروفة لدى الكثيرون ومن الممكن مشاهدة الفيديو التالي الخاص بطريقة ربط عرق التربيانكو، نقوم بتتبيل اللحم بعد ربطها بالملح والفلفل الأسمر المجروش فقط دون الحاجة لأي توابل أخرى، نقوم بعدها بأخذ صينية ووضعها على نار عالية ووضع ملعقة كبيرة من الزبد بها ثم وضع اللحم ليأخذ صدمة من كافة النواحي، وفور وصوله للون الذهبي المميز نقوم بتقطيع بصلتين متوسطتين الحجم داخل الصينية ورش أكليل الجبل على اللحم، بعدها نقوم بإضافة كوبان من الماء الساخن إلى اللحم، ونقوم بتغطية الصينية بالفويل ووضعها داخل الفرن لمدة ساعتين.

بالنسبة إلى صوص الديميجلاس فأفضل طريقة للحصول عليه هي خلطة كنور لصوص الديميجلاس. ويتم مزج كيس خلطة كنور من الصوص مع لتر من الماء البارد والتقليب جيدا ثم الرفع على النار حتى نحصل على القوام المطلوب.