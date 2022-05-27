الكيك الجاف Dry cake ألذ أنواع الكيك هش ومقرمش ولذيذ

الكيك الجاف ، من أشهى وألذ أنواع الكيك فهو من أنواع الكيك المقرمشة التي تقدم بجانب أنواع عديدة من المشروبات الساخنة، تختلف طريقة تسويته وتحضيره عن أي نوع آخر من أنواع الكيك يطلق عليه هذا الاسم لأنه من الكيك المقرمش الذي يتم تسويته داخل الفرن مرتين، مكوناته بسيطة جداً وغير مكلفة وتعتبر موجودة دائماً بالمنزل، يمكن تقديمه للأطفال مع الحليب فهو مغذي ويمتاز بطعم رائع، كما أن تحضيره بالمنزل من الأمور السهلة والبسيطة التي لا تحتاج إلي أي مجهود أو تعتب وتحضيره داخل المنزل من الأمور التي توفر لنا الكيس من الأموال التي تدفع في شراء المخبوزات الجاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكيك الجاف بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الكيك الجاف Dry cake بالمنزل

يتكون هذا النوع من الكيك من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

كوب من الدقيق.

3 حبات من البيض.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

100 جرام من الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكيك الجاف Dry cake من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء متوسط الحجم نضيف ثلاثة حبات من البيض، ثم نخفق المكونات بالمضرب اليدوي . ثم نضيف السكر ونستمر في الخفق حتي يصبح الخليط هش وفاتح اللون. ثم نضيف الزبدة ونستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات. نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الدقيق إلي الخليط السائل ونمزج المكونات جيداً. نضيف الفانيليا السائلة ونقلب الخليط مرة أخرى، ثم نجهز قالب مستطيل الشكل ويبطن بالزبدة ثم نضع بداخله في القاع ورقة من ورق الزبدة. يسكب الخليط في القالب ثم يوزع بشكل متساوي داخل القالب باستخدام ملعقة مسطحة الشكل.

طريقة التسوية

يدخل الكيك فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. نخرج الكيك من الفرن ثم يترك حتي يبرد تماماً ثم نقوم بتقطيعه القالب إلي نصفين، ثم نقطع كل نصف إلي شرائح رفيعة ومتوسطة السمك. ترص شراح الكيك داخل صاج فرن مبطن بورق زبدة ثم تدخل فرن مرة أخرى على درجة حرارة هادئة لمدة ربع ساعة. ثم نخرج الصاج من الفرن ونقلب شرائح الكيك على الجهة الأخرى ونتركها لمدة ربع ساعة أخرى حتي تأخذ اللون الذهبي من الجانبين. نخرجها من الفرن وتترك في الهواء حتي تبرد تماماً ثم تقدم بألف هنا وشفا.

نصائح عند عمل الكيك الجاف