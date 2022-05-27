نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد علي التخلص من تقصف الشعر بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات متوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعرض الشعر للعديد من المشاكل، لأي دائمًا مايسعى الكثير من النساء والفتيات ومن أهم هذه المشاكل هي تقصف الشعر والتي يظهر الشعر بهيشان شديد ويعطي شكل غير مرغوب فيه تمامًا، لذلك من أهم الحلول التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة تمامًا هي استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في تغذية الشعر وتقويته بالشكل الذي يحتاجه، تابعو معنا هذا المقال الآن وسوف نتعرف على أهم الوصفات التي تعالج التقصف بشكل سريع.

تقصف الشعر هو من أكثر المشاكل المزعجة للشعر، والتي قد تؤدي إلى تغير كامل بشكل الشعر فحتى لو كان الشعر ناعما يصبح هايش طول الوقت وبالتالي يعطي شكل غير جميل ولا مرغوب فيه، لذلك لابد من علاج هذه المشكلة بمواد طبيعية تعمل في تغذية الشعر وإعادة وضعه بأفضل من الطبيعي، تابعونا لمعرفة أفضل الوصفات التي تساعد في ذلك.

أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من هيشان الشعر

هناك العديد من المستحضرات الجاهزة التي تضر الشعر أكثر مايستفيد منها فهي يمكن أن تساعد في علاج التقصف، ولكنها قد تؤدي إلى أضرار أخرى وذلك لاحتوائها على الكيماويات الضارة، ولذلك فإن المواد الطبيعية هي أفضل علاج للشعر وتجعله ناعم وقومي، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة البيض وزيت الزيتون

من مكونات هذه الوصفة توضح أهميتها للشعر من حيث تحقيق أعلى قدر من التغذية المطلوبة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

عدد اثنين من صفار البيض.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس بشكل قوي.

وزعي الخليط على شعرك نظيف من الجذور وحتى الاطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة بعد تدليك فروة الرأس به.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالمياه الفاترة والشامبو واعيدي استخدام الماسك لتحقيق أفضل فائدة خلال الأسبوع.

وصفة الموز والعسل للتخلص من تقصف الشعر وهيشانه

هذه الوصفة من اسهل الوصفات، والتي لها مفعول رائع بمجرد استخدامها وتطبيقها على الشعر وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

ملعقة من العسل الأبيض.

حبة واحدة من الموزة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام