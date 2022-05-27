صاروخ التبيض للعرايس.. كريم بانثينول والنشا المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة في دقائق

الكثير من النساء يريدن جعل بشرتهم بيضاء وجميلة وناعمة وخالية من عيوب أو مشاكل، لأنهم يحبن التزين دائما، وارتداء الملابس الجميلة واستخدام الكريمات التي تجعلها في أبهى شكلها، ولذلك نحن سوف نقدم لكم كريم سحري رهيب في تحويل لون البشرة من السمراء إلى البيضاء كالبدر، بالإضافة إلى أنه يعمل على التخلص من مشكلة التجاعيد التي يعاني منها الكثير من النساء، وعلى وجه الخصوص المتقدمين في العمر، والمفاجأة أن جميع مكونات هذا الكريم طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية تضر البشرة، لمعرفة المزيد عن مكونات وطريقة تحضير هذا الكريم يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم بانثينول والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

لا يوجد أفضل من كريم بانثينول لترطيب البشرة بعمق، لأنه يتخلل داخل المسام ويعالجها من الداخل، كما يعد النشا من المواد الطبيعية التي تعمل على تنعيم البشرة، فما بالكم لو تم تحضير خليط من كريم بانثينول والنشا، حتى نستخرج كريم ثالث يعمل على تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة، بالإضافة إلى إزالة التجاعيد، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذا الكريم:

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة ونصف من الحليب البودر.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طبق لتحضير الكريم.

طريقة كريم بانثينول والنشا لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد

تأتي علينا أوقات نريد أن نهتم بالبشرة، ونريد استخدام كريم يعمل على التبيض الفوري، أو على الأقل في أسرع وقت ممكن، أو تأتي لكي مناسبة مفاجأة وتريد وضع كريم يعمل على إخفاء مشاكل وجه، ونحن نقول لكِ لا يوجد أفضل من هذا الكريم الذي سوف نقدم الآن خطوات تحضيره: