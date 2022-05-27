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عمر شويل - جدة كريم معجزة لتبييض البشرة وتقشيرها وعلاج مشاكلها في دقائق لوجه مشرق، تبحث العديد من النساء عن أفضل منتجات لتبييض وتقشير البشرة ويعتبر الكريم من أكثر الواد التي لها دوراً في القضاء على كل المشاكل التي تواجهها البشرة، مما يجعل البشرة أكثر حيوية وإشراقًا ولكن نظراً لاحتوائه علي مواد كيميائية كما يتسبب في اسمرار البشرة وظهور النمش، ولكن يمكنك تحضير كريم النشا والحليب وهذا بسبب أنه يتضمن على العناصر الطبيعية الهامة لصحة الوجه ومحاربة الشيخوخة والتخلص منها وكذلك الخطوط الرفيعة، كما أنه يساهم في القضاء على الحبوب والبثور التي تشوه مظهر البشرة، حيث يمكن صناعة تلك الوصفة بكل بساطة وسهولة لتوافر تلك المكونات في كل بيت.

أفضل كريم لتبييض وتقشير البشرة والتخلص من مشاكلها بنتيجة سريعة

يعتبر تبييض البشرة من الأمور الهامة لدي الكثير من الفتيات والسيدات وذلك لأن الوجه هو عنوان الجمال.

ولهذا تلجأ لشراء منتجات تفتيح البشرة وتقشيرها للتخلص من أي عيوب.

ولذلك سوف أقدم لكم كريم معجزة لتبييض البشرة وتقشيرها بمكونات فعالة.

كريم النشا والحليب لتبييض وتقشير البشرة



يتضمن كريم النشا والحليب على مقادير بسيطة سوف نذكرها في السطور التالية وهي:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

1 ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.

اثنان ملعقة من ماء الورد.

طريقة عمل كريم النشا والحليب

تعتبر طريقة عمل وتحضير كريم النشا والحليب من أسهل الطرق التي يمكن تجهيزها لتبييض وتقشير البشرة وهي كالتالي:

إحضار إناء حجمه صغير، وبعد ذلك وضع كل من دقيق الأرز وسكر البودرة واللبن البودرة مع التقليب الجيد لتلك المكونات.

ثم إضافة ماء الورد وعصير الليمون، مع التقليب الجيد لهم إلى أن تختلط كل المقادير مع بعضها البعض وتصير كالكريم.

إحضار علبة فارغة ثم سكب الكريم فيها.

وبعد ذلك ترك الكريم في الثلاجة إلى أن يتماسك جيدًا.

استعمال الكريم لمدة مرة واحدة قبل النوم وتركه لفترة ثلث ساعة.

وبعد ذلك شطفه بالماء البارد، يتم ملاحظة الفرق من الاستخدام الأول.

فوائد كريم النشا واللبن للوجه

يتضمن كريم النشا واللبن للوجه على العديد من الفوائد ومن ضمن تلك الفوائد هي كالتالي: