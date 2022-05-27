طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين برائحة المسك يخلصك من رائحة العرق ومبيض فوري للإبطين

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل مزيلات العرق حيث تفوح رائحة كريهة خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنبعث هذه الرائحة من الإبطين خاصة بسبب وجود هرمون مسؤول عن إفراز العرق في هذه المنطقة، لذا يبحث الكثير عن افضل طريقه للتخلص من رائحة العرق بعيدا عن الكريمات الجاهزة التي قد تسبب التهابات في هذه المنطقة، لذا يعتبر مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين من أفضل وأقوى المزيلات الطبيعية على الإطلاق، كما يساعد على تفتيح منطقة الإبط وهذه مشكلة تواجه الكثير سواء سيدات او رجال، وسنتعرف معا على طريقة تحضير مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين.

مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين

يعد هذا المزيل من أقوي المزيلات الطبيعية وسنتعرف على مكوناته فيما يلي؛

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الشبه.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

طريقة تحضير مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين

سنتعرف في السطور التالية على كيفية تحضير هذا المزيل؛

نحضر إناء مناسب، ثم نقوم بخلط جميع المكونات معاً.

دمج المكونات معاً حتى الحصول على قوام كريمي سهل الفرد.

يتم وضع الكريم على تحت الإبط للتخلص من رائحة العرق، وكذلك للقضاء على البكتيريا والفطريات في هذه المنطقة.

يفضل استعمال هذا الكريم بشكل يومي للحصول على أفضل نتيجة وتبييض تحت الإبط وإزالة رائحة العرق.

طريقة أخري لعمل مزيل عرق بالشبه والجلسرين يخلصك من العرق وتبييض فوري للإبطين