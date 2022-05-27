طريقة عمل عصير الخروب في البيت

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طريقة عمل عصير الخروب المشروبات والعصائر من أهم الأشياء التي لابد من تحضيرها على سفرة الإفطار خلال شهر رمضان، ويوجد العديد والعديد من أنواع العصائر التي يتم تحضيرها بطرق سهلة وبسيطة، وخلال موضوع اليوم سأتحدث عن طريقة تحضير واحد من العصائر اللذيذة جدًا خلال شهر رمضان المبارك، وهو عصير الخروب اللذيذ الذي يتم تحضيره بأسهل الطرق وهو من أكثر المشروبات المفيدة للصائمين حيث أنه يعمل على تعويض ما تم فقده من الماء وإذا كنت ممن يبحث عن معلومات تخص هذا الموضوع فتابعه للنهاية وسوف تجد فيه الكثير من المعلومات القيمة.
طريقة تحضير الخروب الأصلية
لتحضير عصير الخروب يلزم مجموعة من المكونات بمقادير معينة تكون على حسب الكمية التي ترغب في تحضيرها، ومكونات تحضير عصير الخروب مكونات بسيطة وسهلة تكاد تكون موجودة في جميع المنازل كل ما يجب إحضاره هو الخروب فقط ولكن باقي المكونات داخل المنزل وخلال السطور القادمة سأذكر لكم هذه المكونات:
- 2 كوب خروب ناشف.
- كوب واحد من السكر ويمكن التقليل والزيادة على حسب الرغبة.
- 4 أكواب من الماء.
أسهل وأسرع طرق تحضيرعصير الخروب
عصير الخروب من العصائر السهلة جدا في التحضير والتي يحبها ويفضل الجميع تناولها لما له من فوائد للصائمين وتعويض لكمية الماء الذي يفقدها الصائم، وإليكم الخطوات اللازمة لتحضيرهذا المشروب المفيد للغاية والتي يغفل عنه البعض ولا يحضرونه فيما يأتي:
- علينا أن نحضر إناء ونضع بداخله السكر مع الخروب على نار متوسطة ونتابع بالتقليب المستمر حتى يتحول السكر إلى كراميل ونتركه يغلي وينضج.
- والآن ضيفي الماء على الخليط بالتدريج مع التقليب ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن 3 دقائق.
- في هذه الخطوة يرفع الإناء من على النار ثم نتركه جانبًا حتى يبرد وبعده نضعه في الثلاجة لأنه يشرب بارد.
- وبعد عدة ساعات في الثلاجة نخرج ونحضر مصفاه ونصفي مشروب الخروب قبل أن يتم وضعه داخل أكواب التقديم.
- والآن العصير جاهز للتقديم يمكن وضعه في أكواب التقديم وتقديمه وسوف ينال على إعجاب الجميع وسوف يطلبون منك تحضيره كل يوم.
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