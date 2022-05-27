اصنعي بنفسك حلى كرات جوز الهند الباردة بالشكولاتة بدون فرن بطعم لذيذ أحلى من الجاهزة

تعتبر حلى كرات جوز الهند الباردة من ألذ وأطعم الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الناس، وتعرف بمذاقها الطيب وشكلها الجميل عند تزينها بحبات الفسدق، ومكوناتها بسيطة للغاية ولا يخلو بيت منها وتستطيع الأمهات القيام بعملها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء الحلويات الأخرى من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل حلى كرات جوز الهند الباردة بطعم لذيذ وقوام متماسك أحلى من محلات الحلواني بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل حلى كرات جوز الهند الباردة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من جوز الهند.

كوب من الحليب المكثف.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شكولاتة للتزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات جوز الهند الباردة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة متوسطة الحجم ونضع بها جوز الهند، والحليب البودرة، والفانيليا ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بإضافة الحليب السائل، والحليب المكثف ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات وتصبح مثل العجينة. نقوم بتشكيل العجين إلي كرات متوسطة الحجم د، ثم نقوم برص الكرات على صينية كبيرة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك. نحضر الشكولاتة السائلة، ثم نقوم بغمس كرات جوز الهند بالشكولاتة ونقلبها جيداً. نحضر صينية كبيرة ونضع عليها ورقة الزبدة ثم نرص الكرات عليها وندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة كاملة حتى تتماسك جيداً. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بإخراج الصينية من الفريزر، ثم نقوم برص الكرات على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل حلى كرات جوز الهند الباردة

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على حلويات باردة ولذيذة في فصل الصيف وهى كما يلي:-