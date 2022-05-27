معجزة الخميرة لإزالة شعر الوجه من الجذور بدون آلم لبشرة ناصعة البياض، ترغب جميع النساء أن تحافظ على شكلها وجمالها، حيث أن مشاكل الشعر الزائد في الوجه والجسم من المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات، مما تقوم باستخدام الطرق المعروفة لنزع الشعر إلا أن لها آثار جانبية علي البشرة فيما بعد، ومنها الاسمرار أو الالتهابات وظهور الحبوب ولكن يمكنك استخدام مكونات طبيعية وتعمل علي التخلص من الشعر الزائد بدون أي أضرار، ومنها وصفة الخميرة والليمون للتخلص من شعر الوجه، فهي تعتبر من أبسط وأسهل الطرق لتواجد المقادير الخاصة بها في كل منزل.

وصفة الخميرة والليمون لإزالة شعر الوجه نهائياً وبدون عودة



تكون خلطة الليمون والخميرة من ضمن الوصفات التي لها دورًا كبيرًا في القضاء على شعر الوجه بشكل نهائي.

كما أن الخميرة تعمل علي تفتيح الأماكن الداكنة وعلاج حب الشباب ومنع ظهوره.

ولذلك سوف أقدم لكم معجزة الخميرة لإزالة شعر الوجه من الجذور وبدون ألم.

اثنين ملعقة من الخميرة الفورية.

اثنان ملعقة من عصير الليمون.

عدد ثلاثة ملاعق من ماء الورد.

اثنان ملعقة من النشا.

اثنان ملعقة من العسل.

طريقة تحضير وصفة الخميرة والليمون من أجل التخلص من شعر البشرة

يتم وضع تلك الوصفة قبل السويت حتى تقضي على الشعر بالشكل التدريجي مع استخدامها بشكل مستمر.

يدهن الجسد بها ثم ينزع منها الشعر باستخدام السويت بعد جفاف تلك الوصفة.

تساهم هذه الوصفة في التخلص من الشعر حتى الشعيرات الصغيرة وكذلك تقليل الشعور بالألم.

وصفة الليمون والسكر للتخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي

تعمل وصفة الليمون مع السكر علي إزالة الشعر الزائد بصورة كلية من الجذور كما تعمل علي تقشير الجلد الميت من البشرة ومكوناتها هي كالتالي:

عصير من الليمون الفريش.

مقدار من السكر.

طريقة تحضير وصفة الليمون والسكر