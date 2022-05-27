نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السرية للتخلص من التجاعيد وازالة عيوب البشرة باستخدام مكونين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوصفة السرية للتخلص من التجاعيد حيث أن العمر والتلوث وأشعة الشمس كلها عوامل تساهم في شيخوخة الجلد المبكرة بالإضافة إلى ظهور عيوب في الوجه. في حالة عدم العناية ، يفقد الجلد مرونته وتظهر التجاعيد. وهذا يعني أنه يمكنك استخدام المكونات الطبيعية والمتاحة بسهولة لاستعادة لمعان بشرتك وشبابها دون التسبب في أي ضرر. اكتشفي كيفية إزالة التجاعيد والتخلص من العيوب والتهيج باستخدام هذا القناع الطبيعي.

كيف تزيل التجاعيد وتتخلص من تهيج الوجه والعيوب؟

يمكن استخدام العديد من المكونات الطبيعية للتخلص من التجاعيد، مثل العسل وملح البحر، لاستعادة إشراق بشرتك وشبابها لعمل ماسك مضاد للشيخوخة والشوائب:

اخلطي ملعقة صغيرة من ملح البحر مع أربع ملاعق صغيرة من العسل.

يوصى بخلط الملح قبل استخدامه لتجنب تهيج بشرتك

ضعي الماسك على وجهك، مع تجنب منحنيات عينيك

واتركيه جانباً لمدة 15 دقيقة بعد ذلك

اغمسي فرشاة في ماء دافئ، وحركيها برفق، وضعيها على وجهك لبضع ثوان

. قشري بشرتك بأطراف أصابعك عن طريق حركات دائرية ، ثم اشطفي وجهك.

يرجى الانتباه إلى أنه يجب وضع ماسكات سهلة على بشرة نظيفة سبق تنظيفها. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق إجراء حمام بخار، حيث أن طقوس الجمال هذه مناسبة لجميع أنواع البشرة، يسمح لك بفتح مسامك والتخلص من الجلد الميت والدهون الزائدة، علاوة على ذلك، تعمل حمامات البخار على تنشيط الدورة الدموية، مما يسمح ببشرة أكثر حيوية. كما أنه يساعد في الوقاية من العيوب من خلال علاج تضخم الغدد الدهنية.

فوائد ماسك الملح والعسل على بشرة الوجه