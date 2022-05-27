نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل السحري للتخلص من رائحة الثوم بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحل السحري للتخلص من رائحة الثوم الذي يعتبر مفيد جدا لجسم الانسان، ومليء بالعناصر الغذائية للجسم، حتى أنه يعمل كمضاد حيوي طبيعي، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفطريات، ومضاد للالتهابات، وبالتالي نجده في جميع وجباتنا تقريبًا، كما أنه يضيف لمسة حقيقية من النكهة والمذاق إلى أطباقنا، العيب الوحيد هو أنه يشعر برائحته قوية، تضايق من حولنا من الاشخاص.

لقد لاحظنا جميعًا أن فصًا صغيرًا من الثوم لديه القدرة جعل راحة الفم واليدين كريهة، على الرغم من محاولاتنا الحثيثة لتنظيف اليدين، إلا أن الرائحة العالقة ترفض الزوال، حتى بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، لا يزال بإمكان أنفاسنا أن تشم رائحة الثوم لا تقلق: هناك بعض العلاجات غير المتوقعة التي قد تساعدك على البحث عن الخير في هذا الشعور القوي. اكتشف هذه الاختراقات المذهلة لإزالة رائحة الثوم من يديك وفمك على الفور!

كيف تتخلصين من رائحة الثوم؟

إذا كان الثوم عنصرًا أساسيًا في جميع المطابخ ، فهذا بلا شك لأن مركبات الكبريت العضوي لها تأثير مفيد على صحتنا ومع ذلك، فإن رائحته القوية قد تكون مزعجة لكثير من الناس. لحسن الحظ، هناك العديد من المكونات التي ستساعدك في التخلص بشكل فعال:

1. مع فنجان من القهوة

ربما لم تفكر في ذلك ، لكن نكهة القهوة تقضي بسهولة على الرائحة الكريهة للثوم. بلل يديك وقم بتدليكهما جيداً ببودرة القهوة، ثم اغمرهم بعناية في الماء.، يمكنك أيضًا استخدام الصابون المعطر.

2. مع الخل

شيء يجب مراعاته: الخل يخفي رائحة الثوم. اغسل يديك بخلط الماء الفاتر والخل؛ سيؤدي ذلك إلى إزالة الإحساس بالثوم بسرعة ومع ذلك، سوف تحتفظ بالخل هذا لديه القدرة على التخلص من بعض الناس إذا كان هذا هو الحال، فإن أفضل البدائل هي الليمون أو الملح.

3. استخدام الملح

تمامًا مثل الملح ، يبدو أنه فعال جدًا في إزالة البكتيريا المسببة لرائحة الثوم القوية أيضًا ، بعد إزالة الظفر، ضعي القليل من الملح على راحة يديك يمكنك أيضًا خلط الملح مع بعض زيت الزيتون اترك هذا الحل يعمل لبضع دقائق وستلاحظ أن يديك لم تعد تشعر بالثوم!

4. استخدام بيكربونات الصوديوم

تعتبر بيكربونات الصودا ، مثل الملح أو النبيذ ، حليفًا قويًا في تخليص نفسك من الرائحة النفاذة للثوم. افركي هذا المسحوق الأبيض جيدًا بين يديك. ضع في اعتبارك الفرك بين أصابعك وبين أصابع قدميك لتبديد الإحساس تمامًا. بعد ذلك ، بلل يديك جيدًا بالماء والصابون المعطر.